Disputando a 11ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, Max Verstappen conquistou a pole position deste sábado no Red Bull Ring com uma diferença de 0s4 para o segundo colocado.

Lando Norris ficou com a segunda colocação. Oscar Piastri tinha conseguido o terceiro melhor tempo, mas acabou ultrapassando os limites de pista e perdeu a posição, caindo para sétimo lugar. Com isso, George Russell assume o P3, com Carlos Sainz e Lewis Hamilton logo atrás.

A classificação

Q1

Diferentemente da classificação para sprint, todos os pilotos foram à pista com pneus macios para tentar suas voltas rápidas. A dupla da Red Bull foi a primeira a marcar os tempos, mas rapidamente foi superada pelos rivais da McLaren e Ferrari.

Com 12 minutos restante, apenas Hamilton e Russell ainda não tinham tempos marcados, adotando uma estratégia diferente do restante do grid. A pista, relativamente limpa, fez com que Russell pulasse para ponta da tabela.

Após as primeiras tentativas, Sainz terminou a primeira parte da sessão na liderança seguido por Piastri. Enquanto Hamilton conseguiu apenas a 16ª colocação. Pérez, muito tímido, passou em 12º.

Eliminados no Q1: Albon, Stroll, Bottas, Sargeant e Zhou.

Q2

Na segunda parte da sessão, as Ferraris saíram com pneus usados e, logo após Verstappen ir para pista, com compostos macios novos, o tricampeão foi o primeiro a chegar na casa do 1m04s. Mesmo depois de todos os pilotos marcarem seus melhores tempos, ninguém conseguiu se aproximar.

A diferença para o segundo colocado, Sainz, era de 0s439. Na segunda tentativa, Verstappen ainda diminuiu seu tempo mantendo a liderança. Os eliminados foram: Ricciardo, Gasly, Magnussen, Tsunoda e Alonso.

Q3

Na primeira tentativa de voltas para ficar com a pole, Norris tentou dar o ar da graça, mas foi superado por Verstappen logo depois. Mesmo com um setor amarelo na segunda parte da pista, o tricampeão manteve a liderança. Leclerc ainda errou a tocada, passou na grama, voou e foi para a área de escape.

