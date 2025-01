Embora ele tenha feito o pedido há dois anos, somente agora o tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, recebeu o superiate de mais de R$ 72 milhões na Itália.

O jornal italiano La Gazzetta dello Sport informou que o tetracampeão finalmente recebeu tal iate. Para ser mais preciso, trata-se de um Mangusta GranSport 33, um iate de luxo de 33 metros que faz jus ao nome, com preço de cerca de 12 milhões de dólares, R$ 72,379 milhões em conversão ao Real.

De acordo com a reportagem, Verstappen foi buscar o iate com sua namorada Kelly Piquet e algumas outras pessoas, usando carros com vidros escurecidos para chegar a Viareggio sem ser notado.

Os italianos também acham que sabem o nome que Verstappen deu à sua nova aquisição: "Unleash the Lion". Isso não é surpreendente, já que o holandês costuma usar o motivo do leão em seus capacetes, por exemplo.

No entanto, ainda não está claro se o iate permanecerá atracado em Viareggio ou se Verstappen o levará para Mônaco, onde mora, ou talvez o ancore em alguma marina na Holanda.

