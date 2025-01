A Mercedes decidiu que não fará seu tradicional evento de lançamento em Silverstone, decidindo revelar o carro de 2025, o W16, apenas nos testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein, no dia 25 de fevereiro, dia de filmagens oficiais da Fórmula 1.

A apresentação que será realizada em Londres no dia 18 de fevereiro, na qual será comemorado o 75º aniversário da F1, impôs um rigoroso embargo às equipes em relação às pinturas que serão apresentadas na noite londrina.

No entanto, os novos monopostos não serão vistos na O2 Arena de Londres, alguns dos quais só serão mostrados ao público pela primeira vez durante os testes de pré-temporada no Bahrein.

A partida dos novos monopostos para o circuito de Sakhir (local dos testes de pré-temporada) está programada para o período de 21 a 23 de fevereiro, deixando às equipes apenas alguns dias para possíveis apresentações dos carros de 2025.

Há aqueles, como a Ferrari, que quiseram manter o tradicional ritual de lançamento do novo monoposto, mas em formato digital, com conteúdo que será transmitido remotamente, um programa que também deve ser confirmado pela Aston Martin, enquanto outras equipes renunciaram ao clássico dia em que são retirados os véus dos novos projetos.

É o caso da Mercedes, que cancelou de sua agenda tanto a apresentação do carro quanto o tradicional shakedown no circuito de Silverstone.

O novo W16 entrará na pista pela primeira vez no circuito de Sakhir em um dia de filmagem marcado para 25 de fevereiro, ou seja, um dia antes do início dos testes oficiais.

Tal escolha da equipe das 'flechas de prata' permite otimizar o tempo até o último dia antes da partida para o Bahrein e que confirma uma boa dose de confiança no novo projeto.

O terceiro ano de estabilidade regulatória não deve envolver revoluções ou inovações estruturais nos monopostos, limitando assim os riscos de problemas juvenis que poderiam comprometer o programa de trabalho nos únicos três dias de testes disponíveis antes da partida para Melbourne, na Austrália.

Hamilton X Leclerc, Bortoleto X Hulk, Piastri X Norris e cia: quem vence DUELOS INTERNOS da F1 2025?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate favoritos nos duelos internos da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!