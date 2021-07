Max Verstappen entregou uma performance dominante no sábado para vencer a primeira corrida sprint da história da Fórmula 1, creditando-se também como pole position para o GP da Grã-Bretanha. Mas o holandês disse que o modo como ele conquistou a pole para a décima etapa da temporada 2021 não parece "correto".

Enquanto Lewis Hamilton foi o mais rápido na tradicional sessão de classificação em Silverstone, o heptacampeão não foi considerado pole, título atribuído apenas ao vencedor da sprint do sábado.

A decisão da FIA de dar a pole ao vencedor da sprint, em vez do piloto mais rápido da classificação, causou polêmica entre pilotos e fãs. O próprio Verstappen não ficou completamente feliz com a situação, reconhecendo que o pole deve ser o mais rápido em uma volta lançada.

"É estranho ouvir que você é pole, porque você está correndo", disse à Sky Sports F1. "Talvez tenhamos que nos acostumar a isso, não sei. Mas isso é estranho. Eu ainda acho que a pole deve ser conquistada em uma volta. Para mim essa é uma pole position correta".

Um dos pilotos mais críticos dessa denominação foi Sebastian Vettel, que é um dos maiores conhecedores da história do esporte no grid atual. Falando após a sprint, ele reforçou suas críticas feitas mais cedo na semana sobre não creditar a pole ao mais rápido da classiifcação.

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Acho que é errado. Eles deveriam mudar isso. Não faz sentido. É algo novo, dê uma nova denominação a isso".

O diretor esportivo da F1, Ross Brawn, admitiu que a categoria talvez precise repensar a situação da pole position após as críticas recebidas.

"Talvez é algo que precisamos pensar. Se precisamos fazer alguma mudança na nomenclatura do que estamos fazendo e se a sexta deve ser a pole".

"São coisas assim que precisamos conversar com a FIA e as equipes, mas acho que não podemos ser barrados pela história. Precisamos respeitar a história, mas não podemos ter nossa evolução barrada por ela".

