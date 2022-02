F1: Alfa Romeo anuncia nome e data de lançamento do carro de 2022

Carregar reprodutor de áudio

A Alfa Romeo não lançará formalmente seu novo carro de Fórmula 1 para a temporada de 2022 até depois do primeiro teste de pré-temporada em Barcelona, no final deste mês. A equipe anunciou na quarta-feira que sua máquina, chamada de C42, será apresentada oficialmente em 27 de fevereiro - dois dias após o término da sessão de abertura.

De acordo com a equipe, o veículo e sua pintura serão mostrados através de um evento digital, com imagens e vídeos divulgados ao público e meios de comunicação social. Prevê-se que a escuderia corra com um design especial no começo da pré-temporada, que será de 23 a 25 de fevereiro.

A Alfa Romeo entra na temporada 2022 com uma formação totalmente nova: o ex-piloto da Mercedes Valtteri Bottas e o graduado da Fórmula 2 Guanyu Zhou.

Ambos os pilotos terão a chance de experimentar o carro durante os testes de Barcelona antes de seu lançamento oficial, que será seguido pela segunda sessão de pré-temporada no Bahrein, de 10 a 12 de março.

Isso torna a Alfa Romeo a sétima equipe a confirmar oficialmente seus planos de lançamento antes da nova temporada. Red Bull, Williams e Haas são as únicas que ainda não anunciaram quando seus novos monopostos serão revelados.

Bottas e Zhou substituem a dupla Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi na temporada de 2022 e tentarão dar vida nova ao time depois que ele caiu para nono no campeonato de construtores no ano passado.

A chegada do chinês deve trazer apoio financeiro adicional, graças ao patrocínio de seu país, permitindo que ela fique próxima do limite orçamentário. O chefe da escuderia, Frédéric Vasseur, disse ao Motorsport.com em dezembro que achava que isso resultaria em uma "mentalidade diferente" para eles seguirem em frente.

A Alfa Romeo passou por uma sutil mudança de nome para a nova temporada, mudando de Alfa Romeo Racing para Alfa Romeo F1 Team, e continuará a ter o patrocínio da Orlen, apoiadora do reserva Robert Kubica.

Essa não será a primeira vez que a equipe utiliza uma pintura especial antes do lançamento. Em 2019 e 2020, ela fez shakedowns em fevereiro com um layout especial do Valentine's Day.

