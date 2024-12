Max Verstappen insistiu que continuará 'cruzando a linha' nas corridas de Fórmula 1 se for necessário para marcar pontos importantes nas próximas temporadas e as pessoas que o criticarem não têm "mentalidade de campeão".

O início do ano foi muito dominante para o holandês, que começou remontando o que aconteceu em 2023, mas rapidamente a Ferrari e a McLaren se mostraram competidoras à altura dos taurinos e, inclusive, passar a ser as duas primeiras forças.

Na segunda metade da temporada, Verstappen ainda foi desafiado por Lando Norris na disputa pelo título, mas pilotagens impressionantes do holandês o transformam em tetracampeão.

Porém, o piloto se envolveu em algumas rusgas com o britânico, por exemplo, no GP dos Estados Unidos e do México, com Verstappen recebendo duas punições de 10 segundos na Cidade do México após empurrar Norris para fora da pista.

Conforme as situações iam se desdobrando, discussões sobre a pilotagem agressiva de Max resurgiram, inclusive com críticas por parte da McLaren, dos fãs e da própria mídia.

Mas, refletindo sobre sua campanha de 2024, Verstappen diz que não se arrepende, pois acha que na F1 é necessário cruzar a linha às vezes. Em uma entrevista à Viaplay, o piloto foi lembrado dos comentários do CEO da McLaren, Zak Brown, no México, de que "Max é um piloto de corrida incrível, só não acho que você precise dirigir assim".

Em resposta aos comentários de Brown e à reação geral que enfrentou sobre seu comportamento ao volante, o atual tetracampeão mundial disse:

"Sim, mas eles não têm a mentalidade de um campeão mundial. Eu sempre vou até o limite para tirar o máximo proveito de cada corrida e, se tiver que forçar, é assim mesmo. Às vezes, é preciso cruzar a linha. Bem, eu tenho [mentalidade de campeão]".

Perguntado se ele se arrepende da forma como ultrapassou Norris em direção ao muro no México, ele disse: "Não, de forma alguma naquela corrida. Acho que ganhei pontos lá".

"Então, como eu disse, sempre farei de tudo para obter o resultado máximo em um campeonato. E, é claro, às vezes é preciso ir até o limite ou ultrapassar o limite, e nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo tem essa mentalidade".

Verstappen acrescentou que as consequências do México, bem como o uso indiferente da McLaren das ordens de equipe, foram alguns exemplos da relativa falta de experiência da McLaren na luta por campeonatos, afirmando que Norris poderia tê-lo vencido no título de pilotos, já que a equipe "absolutamente" perdeu oportunidades.

"Eles tiveram um carro muito bom este ano", disse ele. "Mas acho que também ficou claro que eles ainda tinham muito a aprender, por assim dizer, para realmente competir constantemente".

"É claro que eles se saíram bem no campeonato de construtores, mas poderiam ter se preparado muito melhor para o campeonato de pilotos".

Sem chances para a Mercedes

Mesmo depois de uma temporada complicada com a Red Bull e os problemas do RB20, Verstappen se mantém focado na equipe e ainda não considera deixar os taurinos tão cedo.

O holandês tem contrato com a Red Bull até 2028 e não pretende deixar a equipe antes do prazo estipulado, como contou ao documentário Max Verstappen, Simply Lovely da Viaplay.

"Essa não é realmente a intenção. Mas você nunca sabe o que pode acontecer no próximo ano ou daqui a dois anos. Não é algo que possamos controlar. Eu estou muito feliz onde estou. Nós ganhamos outro campeonato e, mesmo que o carro precise de melhorias, a equipe trabalha muito para me dar o melhor material".

"Não tenho do que reclamar. Eu me sinto bem com a equipe. Eu posso ser eu mesmo. Todos também trabalham em tempo integral para sempre me dar o melhor material, é claro, então nessa área, não tenho nada do que reclamar".

Na sequência, o tetracampeão comentou sobre ter sido procurado por Toto Wolff para uma possível transferência para a Mercedes.

"As grandes equipes são sempre interessantes. Mas, por outro lado, também estou em uma equipe muito grande. Eu obtive muito sucesso com eles. Também parece uma segunda família, então essas são considerações que você não pode fazer muito rapidamente para sair".

"[Não será fácil] Para que eu acorde e diga: 'Sim, ano que vem vai acabar'. E eu não sou alguém que atira da esquerda para a direita muito rapidamente de qualquer maneira".

O piloto admitiu que teve conversas com Wolff sobre uma possível transferência, mas minimizou as conversas, relembrando que isso é algo comum no paddock.

