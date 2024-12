Carlos Sainz acredita que a Fórmula 1 está atualmente em uma boa posição e, portanto, lamenta que as novas regras a partir de 2026 possam dividir o campo novamente

"Acho que a Fórmula 1 está em uma boa situação no momento", disse o piloto que está de saída da Ferrari para a Williams.

Enquanto a Red Bull venceu 21 das 22 corridas de 2023, na temporada seguinte havia quatro equipes que venceram corridas: Red Bull (9 vitórias), McLaren (6), Ferrari (5) e Mercedes (4). As disputas pelo campeonato também foram muito mais emocionantes.

Embora o título de pilotos tenha ficado mais uma vez com Max Verstappen, o holandês só garantiu o título na última trinca do ano, enquanto o campeonato de construtores só foi decidido no final da temporada em Abu Dhabi.

De acordo com Sainz, essa é a prova de que atualmente existe "um campo de jogo equilibrado" na Fórmula 1. "Acho que as equipes têm mais oportunidades iguais na batalha. E não se trata apenas do orçamento", enfatiza o espanhol.

O espanhol explica que as próprias pessoas ou a infraestrutura também podem fazer a diferença no momento. "Você pode ver isso com as quatro principais equipes. Estamos todos a poucos décimos uns dos outros".

"E isso torna o campeonato de pilotos mais justo, porque o piloto pode fazer uma diferença maior", diz o piloto de 30 anos, que, portanto, explica: "De certa forma, é uma pena que tudo será redefinido em 2026".

Em pouco mais de um ano, as regras de chassi e motor da F1 serão alteradas, e uma grande mudança de regra geralmente leva algumas equipes a dominá-las melhor do que outras e, assim, entrar na nova era com vantagens.

Os tempos em que quatro equipes diferentes eram capazes de vencer regularmente podem ter acabado por enquanto. Sainz lamenta isso, "porque tenho a sensação de que, pela primeira vez em muito, muito tempo, a Fórmula 1 está criando um campo de jogo nivelado para todas as equipes e todos os pilotos para mostrar quem é a melhor equipe, mas também quem é o melhor piloto".

Ironicamente, o próprio Sainz poderia se beneficiar da grande mudança de regras em 2026. Afinal, sua nova empregadora, a Williams, só terminou a temporada de 2024 em penúltimo lugar no campeonato e, portanto, poderia ser uma das equipes para as quais as novas regras são uma oportunidade de subir na classificação.

