O bicampeão Max Verstappen aproveitou as coletivas da Fórmula 1 em Miami para dar uma cutucada no chefe da Mercedes, Toto Wolff, que pediu uma resposta às "corridas chatas" da categoria em períodos recentes após um GP morno em Baku.

O forte ritmo da Red Bull nesta temporada, com quatro vitórias em quatro corridas, levaram a críticos chamarem o momento atual de "chato", incluindo Wolff, que alertou que a F1 precisa olhar com cuidado o que é preciso ser feito para tornar o esporte mais emocionante.

Mas, segundo Verstappen, há diferentes agendas em jogo, porque a Mercedes não está mais dominando como no início da era turbo híbrida.

"Claro, Toto estava vencendo naquela época, e você não ouvia ele falando isso naquela época", disse. "Algumas vezes, no futebol, você tem partidas chatas, e outras ótimas. Não dá para manipular tudo para criar mais emoção".

"De vez em quando isso acontece, é parte da F1. Em Baku, você espera coisas doidas, e aí do nada, não acontece nada. E o outro lado é verdade também, você espera um fim de semana chato e muitas coisas doidas acontecem. Mas isso acontece em todas as modalidades".

O regulamento passou por mudanças em 2022 visando melhorar as chances de ultrapassagem e a competição. Após a elevação das bordas do assoalho, com o objetivo de ajudar os rivais da Red Bull que sofriam com o porpoising, Verstappen acredita que as regras estejam "ok".

"Você sempre vê isso na F1. Se uma equipe domina, eles vão tentar mudar as coisas. Mas, no momento elas estão ok. Algumas coisas já foram mudadas, pensando no porpoising e mais, mas, como equipe, soubemos lidar bem com isso".

"When you're doing really well, you want to try and keep that whole group together." Max Verstappen Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Um dos grandes trunfos por trás do momento da Red Bull é o projetista Adrian Newey, que renovou com a equipe austríaca, conforme revelado pelo Motorsport.com nesta semana. Verstappen ficou feliz com a decisão do 'guru da aerodinâmica', mas descarta rumores sobre seu futuro estar ligado ao do engenheiro.

"Nada influenciará nada até 2028 porque eu tenho um contrato, mas claro, estou muito feliz que Adrian seguirá. Mas isso vale para todos na equipe, não? Quando você está indo bem, quer fazer de tudo para manter o grupo todo junto. E esse é o objetivo para a equipe no futuro".

Rico Penteado conta o 'causo' que dá dimensão do 'tamanho' de Adrian Newey na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #228 - Reclamações de Verstappen em Baku mostram que bicampeão 'sentiu o golpe'? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music