Max Verstappen acredita que a proposta de redução de peso dos carros de Fórmula 1 em 30kg em 2026 deveria ser de “pelo menos 100 a 150kg”. A FIA divulgou detalhes dos novos regulamentos para 2026, com os carros prestes a se tornarem ligeiramente mais curtos e estreitos em comparação com o atual.

Uma diminuição de 30 kg no peso deverá ser acompanhada por um alívio bem-vindo para os pilotos, que têm feito campanha por carros mais leves nos últimos anos, após ficarem cada vez mais pesados, ​​provando ser menos agradáveis ​​de guiar em comparação aos seus antecessores. Mas com as equipes já lutando para atingir os valores mínimos e tendo excesso de peso, que custa tempo de volta, o tricampeão mundial Verstappen está preocupado que isso possa levar a mais dificuldades. “Vai ser muito difícil com a forma como tudo está, mas vamos ver”, disse ele ao Motorsport.com “Quer dizer, até hoje algumas equipes estão acima do peso, né? Então, para chegar a 30 quilos a menos... claro, eu sei que as dimensões mudam um pouco, mas não tenho certeza se 30 quilos serão o cenário perfeito." Sobre se a redução planejada foi suficiente para satisfazer os desejos dos pilotos e proporcionar uma experiência mais emocionante ao volante, Verstappen respondeu: “Você precisa de pelo menos 100-150kg a menos. “No momento como está tudo, com certeza não é possível. Mas isso também tem a ver com o motor, né? Em relação ao motor e à bateria... é muito pesado e longo, largo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, celebrates on track after winning the race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“No momento, é uma ilusão, mas é definitivamente disso que precisamos, para torná-lo mais ágil e provavelmente um pouco mais divertido. "A segurança adicionou muito peso, o que, claro, é bom, mas tenho certeza de que podemos fazer as coisas de maneira um pouco diferente. Depende dos regulamentos que você redigir." O DRS não aparecerá nos novos carros, pois a aerodinâmica ativa e um comando elétrico ficarão disponíveis para os pilotos. Sobre isso, Verstappen disse: “Não sei quão eficaz será. Isso é algo que ainda não vi, quão eficaz será”. Ele brincou: “Talvez precisemos de algumas bananas e uma casca vermelha…”

