A discussão sobre quem é o melhor piloto de Fórmula 1 pega fogo, muito por conta dos novos triunfos de Lewis Hamilton, que já ultrapassou as 91 vitórias de Michael Schumacher e conquistou o sétimo título mundial.

Sebastian Vettel é alguém que está claramente comprometido com a sua opinião. Em uma entrevista ao jornal semanal alemão Die Zeit, ele foi recentemente questionado: "Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton: quem, senão você, poderia responder à pergunta de quem é o melhor de todos?" A resposta de Vettel é clara: "Schumacher!"

Vettel, embora claramente tendendo a Schumacher, considera inadmissível uma avaliação final: "Na verdade, é presunçoso nomear o melhor de todos os tempos. É impossível comparar Fangio com Senna. Ou talvez Schumacher teria passado por maus bocados nos anos 50 e Fangio não teria vencido em 2000."

"Ainda digo que Michael é o melhor de todos os tempos para mim. No final das contas, ele desbloqueou uma espécie de nível extra. Nunca senti esse fascínio, esse talento em ninguém", diz o tetracampeão mundial.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema; entenda

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?