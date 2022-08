Carregar reprodutor de áudio

Nos últimos anos, o debate sobre fiscalização de limites de pista na Fórmula 1 vem se intensificando, com o último GP, na Hungria, reacendendo a discussão. E para o campeão Max Verstappen, a FIA trata os pilotos da F1 como "amadores" nesta questão.

No fim de semana do Hungaroring, o companheiro do holandês, Sergio Pérez, teve uma volta deletada no Q2 por uma possível violação de limites de pista, que acabou sendo devolvida após uma revisão da FIA.

Os novos diretores de prova, Niels Wittch e Eduardo Freitas, adotaram uma abordagem mais rígida sobre o tema neste ano, dizendo que a linha branca é o limite da pista, deletando todas as voltas independente do circuito.

Pierre Gasly foi outro piloto frustrado com a direção de prova sobre o caso. Na Áustria, ele foi eliminado precocemente da classificação enquanto Pérez teve a permissão de seguir mesmo com uma violação clara de limite de pista.

Para Verstappen, enquanto os pilotos realmente pediram "mais clareza e rigidez" à FIA sobre os limites de pista, ele sente que a Federação foi longe demais.

"Eles começaram a falar sobre a curva 13 [da Hungria], a saída, a linha pontilhada como o limite. Havia uma zebra e uma linha branca ao lado que, pra mim, seria o limite. Temos tantas coisas bobas que inclusive tornam as coisas mais difíceis para eles controlarem".

"Como pilotos, sempre queremos ajudar e aconselhar, mas não nos ouviram e isso é frustrante. Não quero brigar com eles, quero aconselhar, mas parece que não ligam. Para mim, parece que nos tratam como amadores. Não acho isso correto".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen ainda disse que a visão das câmeras onboard não dão a perspectiva correta para julgar os limites de pista, pedindo à FIA o uso de limites mais físicos como brita.

"Na Áustria, por exemplo, por que precisamos de limites de pista nas curvas 4 e 6? Há brita ali, e mesmo se você sai um pouco, acaba se penalizando por isso, você vai danificar seu carro, você vai mais lento. E aí entra a questão da linha pontilhada, é tudo confuso".

