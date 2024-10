Max Verstappen já disputou o título com Lewis Hamilton em 2021, quando saiu campeão pela primeira vez. Agora, ele trava uma nova batalha na Fórmula 1 com Lando Norris, no entanto, há diferenças entre os dois momentos.

Verstappen dominou a temporada de 2022 e 2023, tendo poucas disputas em pista que pudessem colocar em dúvida a conquista do título. O tricampeão começou o ano parecendo remontar a última temporada, mas a queda do ritmo do RB20 colocou em dúvida a quarta vitória do holandês.

Por outro lado, a McLaren usou uma atualização que trouxe grande sucesso para o carro e permitiu que Norris conquistasse sua primeira vitória no GP de Miami, no início do ano. Atualmente, com três primeiros lugares e 52 pontos atrás do tricampeão, o britânico coloca pressão.

No entanto, como as vitórias não estão divididas de maneira proporcional, com outros cinco pilotos tendo vencido uma corrida além da dupla, Verstappen se sente um pouco mais tranquilo em relação ao que aconteceu com Hamilton em 2021.

"No momento, ainda temos quatro equipes na frente, enquanto naquela época você tinha apenas as mesmas duas pessoas na frente", disse Max ao Motorsport.com.

Faltando seis corridas para o fim da temporada, Hamilton, George Russell, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Oscar Piastri também já subiram ao degrau mais alto do pódio em 2024.

"2021 foi meu primeiro campeonato mundial, então já foi bem diferente. Acho que estou um pouco mais relaxado sobre isso agora".

"Claro, eu quero vencer e, claro, vou fazer o meu melhor para defender essa liderança [de 52 pontos]. Mas o sentimento é muito diferente de 2021".

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!