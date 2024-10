F1: Lawson defende o "duro" programa júnior da Red Bull

Após a saída de Daniel Ricciardo da RB depois do GP de Singapura, Liam Lawson mais uma vez assumiu seu lugar na Fórmula 1, mas desta vez pode não ser temporário. E não é necessariamente apenas o assento 2025 da RB que está em jogo, mas poderia muito bem ser o segundo assento da Red Bull ao lado de Max Verstappen.

Helmut Marko já falou sobre isso antes, dizendo que as seis corridas restantes serão uma verdadeira disputa entre Lawson e Yuki Tsunoda, quem tiver o melhor desempenho, passará a ter mais chances de disputar pela vaga de Sergio Pérez, caso ele não consiga melhorar seu ritmo.

Lawson é o 16º piloto a chegar à F1 com o apoio dos taurinos, e Marko é notoriamente duro com os jovens, com muitos deles sendo rapidamente retirados do programa ou de uma de suas equipes por desempenho insuficiente.

No entanto, Lawson agora defende essa abordagem, dizendo que ela ensina aos pilotos grandes habilidades de "sobrevivência" que eles podem usar na F1.

"Todo mundo tem sua própria opinião sobre o programa da Red Bull, especialmente o programa júnior, e como ele é difícil", disse ele ao site oficial da F1.

"No passado, às vezes eu achava que era muito difícil, mas ele realmente nos preparou para a F1. Se você não conseguir sobreviver a essa parte do programa, se não conseguir sobreviver nessa idade, não sobreviverá na F1. E sou muito grato por isso. É bom que eu tenha conseguido completar cinco corridas no ano passado".

"Acho que não teria conseguido ter um desempenho no nível certo se não tivesse passado pela preparação. Não quero nem pensar em como seria difícil entrar na F1 sem ter experimentado a pressão quando eu era jovem".

"As expectativas que são colocadas sobre nós, ajudam você a se preparar para a F1", Lawson explicou por que se sente abençoado por ter feito parte do programa liderado por Marko quando era jovem.

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!