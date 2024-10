Após demissão da F1, Ricciardo dispara: "Indy ainda me assusta"

Em 2023, Daniel Ricciardo foi uma verdadeira febre ao chegar montado em um cavalo para o GP dos Estados Unidos. O piloto nunca escondeu sua paixão para corrida do Texas da Fórmula 1 e conquistou o carinho do público.

Porém, o australiano foi demitido após a corrida de Singapura desta temporada e será substituído por Liam Lawson já neste fim de semana. Mas, muitos não querem deixar de vê-lo disputando na pista, mesmo que em outras categorias.

À primeira vista, provavelmente não seria surpreendente se o oito vezes vencedor do GPs continuasse sua carreira nos Estados Unidos: tanto por causa de sua popularidade no país, pelo menos desde a série na Netflix, quanto por causa da variedade de séries de corrida oferecidas, como a IndyCar e a NASCAR, das quais ele sempre foi fã graças ao seu ídolo de infância Dale Earnhardt.

No entanto, Ricciardo surpreendentemente se esquiva da primeira opção: "A IndyCar ainda me assusta", disse ele ao Motorsport-Total.com, site irmão do Motorsport.com, quando perguntado sobre possíveis alternativas.

As velocidades extremas no oval e acidentes como o do ex-piloto do DTM Robert Wickens, que deixou o canadense em uma cadeira de rodas até hoje, são um impedimento.

No entanto, a NASCAR também é uma série que deixa o piloto apreensivo e sem certeza sobre o que fará com seu futuro.

"Não quero desrespeitar as outras séries e, como você disse, sou fã da NASCAR e de muitos outros esportes automobilísticos. Mas tendo estado aqui [na Fórmula 1] e experimentado os picos mais altos, será que encontrarei a verdadeira satisfação se fizer outra coisa, e não há garantia de que serei bom nisso?".

"Será que será realmente tão estimulante e me dará o que eu quero? Não sei. Provavelmente prefiro dizer não do que sim".

As declarações dão um tom de despedida das pistas, mas trazem uma chama de esperança de que o piloto poderá tentar a sorte em outro esporte.

"Ah, longe das corridas, é claro, especialmente porque já experimentei um pouco disso", explicou ele quando perguntado sobre o que mais poderia lhe proporcionar a emoção que deseja.

"Como é a segunda fase da vida, por assim dizer? Acho que há muitas coisas que você pode fazer, há muitas possibilidades".

"É claro que não tenho medo de, digamos, não voltar ao paddock. Eu adorava isso e era ótimo. Mas, felizmente, ao longo dos anos, fiz amizade com outros atletas que passaram por uma situação semelhante".

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!