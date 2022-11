Carregar reprodutor de áudio

Na tarde desta sexta-feira, o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, conquistou a pole position do GP de São Paulo de Fórmula 1. Entretanto, a equipe norte-americana também teve uma decepção: o germânico Mick Schumacher larga em último na corrida sprint deste sábado no Brasil.

E, questionado sobre o alemão após a sessão classificatória, o chefe da equipe, Gunther Steiner, respondeu com uma alusão à pole conquistada por Magnussen. "Vimos o que era possível hoje. Deve-se dizer que dava para [Mick] fazer mais", disparou o ítalo-americano à Sky Sports F1.

"Acho que ele (Mick) precisa tentar ganhar o máximo de posições possível para conseguir uma colocação boa para domingo, porque há muitos pontos em jogo. Hoje (sexta), acho que ele estava um pouco hesitante em dar uma volta rápida", seguiu Steiner.

O dirigente, porém, tentou 'justificar' o fraco rendimento de Schumacher. "Tínhamos acabamos de trocar os pneus para compostos secos", ponderou, citando o 'dilema' estratégico decorrente da chuva fraca no Autódromo José Carlos Pace, conhecido como Interlagos.

De todo modo, a situação de Schumacher na Haas é crítica: enquanto Magnussen já está confirmado para 2023, o alemão tem sua vaga ameaçada, principalmente pelo compatriota Nico Hulkenberg. Ao Motorsport.com, Steiner disse que pretende anunciar o escolhido na semana que vem.

Programação do GP de São Paulo

A corrida sprint é neste sábado, 16h30, após o segundo treino livre, 12h30. O resultado da sprint se aplica à ordem inicial do GP em si, 15h de domingo. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes. Acompanhe via site, YouTube, agregadores de podcasts, redes sociais e outras plataformas.

