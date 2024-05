F1 - Leclerc: "A estratégia de potência da Ferrari custou um resultado melhor"

A estratégia de potência da Ferrari na classificação para o GP de Ímola à equipe um resultado melhor na corrida, de acordo com Charles Leclerc. A Scuderia impressionou nos treinos de sexta-feira, mas isso não repetiu na classificação. A equipe parecia não ter ritmo no início da volta em relação aos carros à sua frente na batalha pela pole position.

Os traços do GPS mostram que sua Ferrari estava entre 3 e 4 km/h mais lenta nas retas em comparação com as duas McLarens, e ainda mais atrasada em relação ao pole Max Verstappen - graças ao vácuo que o piloto da Red Bull recebeu de Nico Hulkenberg.

Leclerc acha que as posições finais da Ferrari no grid, que se tornaram terceira e quarta quando Oscar Piastri recebeu uma punição de três posições, custaram a chance de conseguir algo mais do que o terceiro lugar.

"Olhando para ontem, reanalisando a classificação. Acho que basicamente perdemos tudo no começa [da volta rápida] por algum motivo", disse ele. "Tínhamos uma estratégia de potência ligeiramente diferente da da McLaren e da Red Bull, e perdemos tudo na descida para a curva 2 - Max, além disso, tinha o vácuo."

"Isso é algo que teremos de analisar porque, especialmente em uma pista como essa, a posição na pista é absolutamente tudo", comentou Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Quando você tem apenas 0s100 de diferença entre a Red Bull, a McLaren e nós mesmos, precisamos fazer tudo perfeito e o terceiro lugar da classificação nos custou talvez um resultado melhor na corrida."

Explicando suas primeiras impressões sobre as várias atualizações da Ferrari para a corrida de Ímola, Leclerc afirmou que era difícil avaliá-las devido às exigências do circuito de Ímola.

Mas ele estava confiante de que a equipe havia atingido seus objetivos com a nova carroceria, assoalho e asas instalados para a corrida em casa.

"Acho que, antes de mais nada, não é a melhor pista para avaliar as atualizações, principalmente porque aqui há muita passagem nas zebras e, se você tem um bom carro nas zebras, isso pode esconder um pouco mais a realidade", disse o monegasco.

"O bom é que tudo o que esperávamos dessas atualizações, nós tínhamos em termos de dados. Ele fez exatamente o que deveria fazer, o que é sempre uma coisa boa."

