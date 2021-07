Nesta sexta, a Fórmula 1 deu início ao fim de semana do GP da Grã-Bretanha em Silverstone, com o novo formato que modifica a programação da etapa. Em uma sessão de sol e casa cheia, o único treino livre antes da classificação terminou com a liderança de Max Verstappen, que liderou com folga a sessão, enquanto Lewis Hamilton foi o terceiro, quase oito décimos atrás.

O GP da Grã-Bretanha marca a estreia oficial das corridas sprint aos sábados, que serão realizadas em três etapas de 2021. A introdução do modelo muda o formato do fim de semana. Com isso, na sexta é realizado apenas um único treino livre antes da classificação, enquanto o TL2 acontece no sábado antes da sprint.

A organização do GP firmou uma parceria com o governo britânico e a etapa é realizada com casa cheia, com pessoas totalmente vacinadas ou que tenham apresentado um teste PCR negativo. Isso faz parte de uma pesquisa maior do governo para entender como manter a realização de eventos esportivos mesmo em momentos de alta dos casos de Covid-19.

Com apenas um treino livre antes da classificação, devido à introdução da corrida sprint no sábado, ninguém perdeu tempo e o grid já foi para a pista nos minutos iniciais da sessão de uma hora de duração.

Após os dez primeiros minutos, todos os pilotos já haviam feito pelo menos uma volta rápida. Com os carros usando pneus médios ou duros, Lewis Hamilton liderava com 01min30s048, 0s226 a frente de Max Verstappen, com Sergio Pérez em terceiro a 0s352, Esteban Ocon e Yuki Tsunoda fechando o top 5. Valtteri Bottas era o sexto, a 0s718 do companheiro de Mercedes.

Uma das grandes dúvidas das equipes com relação ao TL1 era descobrir o balanço ideal entre o uso dos 60 minutos para fazer simulações de classificação e corrida. Mesmo com o TL2 no sábado de manhã, o regulamento para o fim de semana limita o que é possível mexer no carro entre a classificação e a sprint, por isso é fundamental encontrar o ajuste ideal hoje.

Após 30 minutos, Verstappen já liderava e bem a sessão. Mesmo reclamando no rádio que havia ficado sem potência nas curvas finais em uma de suas tentativas, o líder do mundial voou, marcando 01min27s745, 0s760 a frente de Pérez, com Leclerc em terceiro a 1s118 e Vettel em quarto. Neste momento, Bottas e Hamilton eram quinto e sexto, a 1s628 e 1s764.

Apesar das recomendações contrárias ao uso dos pneus macios no TL1 para economizá-los para a classificação e a sprint, diversos pilotos optaram por usar os compostos mais macios nos 20 minutos finais da sessão.

Verstappen foi um dos que saíram de pneus macios e voou. A 15 minutos do fim, o holandês liderava com 01min27s035, 0s779 a frente de Norris em segundo, de médios. Também de macios, Pérez era o terceiro, a 1s128. Completavam o top 5, Ricciardo e Gasly, enquanto Bottas e Hamilton, que voltavam a sair dos boxes após 15 minutos parados, eram 12º e 13º.

No final, outras equipes, incluindo a Mercedes, saíram com os pneus macios, mudando bastante a classificação do TL1.

Na frente, Max Verstappen não teve dificuldades para manter essa boa liderança no TL1, mantendo seu 01min27s035. Mesmo com pneus médios, Lando Norris fez um tempo bom para se manter em segundo, a 0s779 do holandês. Já Lewis Hamilton, que saiu de macios, não conseguiu superar o britânico, terminando em terceiro, a 0s780.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo e Esteban Ocon.

O grid da Fórmula 1 volta ao circuito de Silverstone ainda nesta sexta para a classificação, em seu formato tradicional (Q1, Q2 e Q3), definindo o grid de largada para a corrida sprint do sábado. A sessão está marcada para 14h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports.

E assim que terminar a classificação, tem mais um Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com, com uma análise do primeiro dia de atividades em Silverstone e a projeção do resto do fim de semana. Não perca!

