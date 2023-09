A Fórmula 1 abriu os trabalhos para o GP da Itália nesta sexta-feira com tempo seco em Monza. E na primeira sessão de treinos livres, Max Verstappen garantiu a liderança à frente de Carlos Sainz e Sergio Pérez.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, George Russell, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Alex Albon. Correndo pela Aston Martin no lugar de Lance Stroll neste TL1, o brasileiro Felipe Drugovich adquiriu uma boa quilometragem e terminou na 18º posição, a 1s483 do líder Verstappen.

O fim de semana em Monza traz novamente o teste de alocação de pneus reduzido. Com isso, teremos mais uma vez na classificação a obrigatoriedade do uso dos compostos duros no Q1, médios no Q2 e os macios apenas no Q3.

O destaque do TL1 foi a participação do brasileiro Felipe Drugovich, ocupando o carro de Lance Stroll na Aston Martin. A presença do atual campeão da F2 se dá pelo teste de jovens talentos, que obrigam as equipes a cederem duas vagas por ano para pilotos com pouca experiência na F1 realizarem um treino livre de sexta-feira.

Após os 20 minutos iniciais de sessão, alguns pilotos ainda não haviam feito voltas rápidas e os três compostos de pneus estavam presentes. Verstappen liderava com 01min22s657, 0s309 à frente de Leclerc, com Pérez, Sainz e Hamilton completando o top 5, enquanto Alonso era o oitavo, a 0s928 de médios e Drugovich era o 12º a 1s483, também de amarelos.

Com as principais equipes focadas nos testes com pneus duros, pouco mudou na sequência. A 20 minutos do fim, Verstappen se mantinha na ponta com seu 01min22s657, mas agora tendo Sainz em segundo a 0s046. Pérez era o terceiro a 0s177 com Leclerc em quarto e Russell em quinto a 0s532, todos com os compostos brancos. Sem novo tempo, Hamilton era o oitavo, enquanto Drugovich era o 17º, com foco em simulação de corrida.

No final, deu Max Verstappen na ponta do TL1, com o mesmo 01min22s657 feito ainda no começo da sessão. Carlos Sainz foi o segundo, com Sergio Pérez em terceiro. Completaram o top 10: Charles Leclerc, George Russell, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Alex Albon. Felipe Drugovich foi o 18º.

A Fórmula 1 volta à pista de Monza ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP da Itália. A sessão está marcada para 12h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

E já anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa da sexta-feira em Monza, que pode dar o título da Fórmula 3 ao brasileiro Gabriel Bortoleto. Não perca!

