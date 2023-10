A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP do Catar. E em um final de semana com corrida sprint, o treino livre único ganha uma importância ainda maior, com as equipes tendo que fazer todo o ajuste dos carros em meio ao forte calor do fim da tarde em Losail. E no meio dessa confusão, a liderança ficou com Max Verstappen, à frente de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Completaram o top 10: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, com Lewis Hamilton em 13º.

O fim de semana no Catar representa uma dor de cabeça inédita para as equipes. Essa é a primeira vez que as equipes terão uma etapa sprint no Oriente Médio, onde as sessões acontecem a tarde e a noite.

Com isso, o único treino livre será realizado no fim da tarde, e as equipes têm que acertar o ajuste do carro em condições bem diferentes da classificação, da sprint, e do GP, realizados à noite. Isso se dá pelo fato dos carros entrarem em parque fechado a partir do início do quali.

Após os 15 minutos iniciais, Russell liderava com 01min29s979, 0s547 à frente de Alonso, Verstappen era o terceiro, com Hamilton em quarto e Norris em quinto, enquanto Leclerc era o sexto, Pérez o oitavo e Sainz o 11º. Os pilotos apostavam em sua maioria nos pneus duros.

Outra dor de cabeça para os pilotos e equipes é o fato do circuito de Losail ter passado por uma reforma total, com recapeamento, substituição de zebras, novas áreas de escape e mais, criando o que a FIA considerou como "uma etapa completamente nova".

E isso se viu durante a sessão, com os pilotos reclamando da pista extremamente escorregadia, com vários escapando e Norris inclusive acertando uma das placas de marcação da curva, sem danos ao carro.

Quando a sessão chegava à metade, boa parte dos pilotos estavam nos boxes. Neste momento, Alonso era o líder com 01min28s624, 0s458 à frente de Leclerc. Verstappen era o terceiro a 0s692, com Russell (+1s101) e Norris (+1s283) completando o top 5, todos com os pneus duros. Sainz era o oitavo, Hamilton o nono e Pérez completava o top 10.

A 15 minutos do fim, os pilotos se preparavam para colocar os pneus macios e fechar o treino livre com as simulações de classificação. Leclerc era o novo líder, de médios, com 01min28s104, 0s276 à frente de Piastri, com Norris em terceiro a 0s337 e Alonso e Sainz fechando o top 5, enquanto Verstappen era o sexto, Russell P8, Hamilton P9 e Pérez P12.

No final, Max Verstappen foi o mais rápido da sessão com 01min27s,428 0s334 à frente de Carlos Sainz, com Charles Leclerc em terceiro. Completaram o top 10: Fernando Alonso, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Nico Hulkenberg, George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris, com Lewis Hamilton em 13º.

A Fórmula 1 volta à pista de Losail mais uma vez nesta sexta-feira. Às 14h, horário de Brasília, acontece a classificação que define o grid de largada para o GP do Catar do domingo, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

E anote aí! Assim que acabar a classificação tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do dia e projeção do restante do fim de semana. Não perca!

Confira o resultado final do treino livre para o GP do Catar de Fórmula 1:

VERSTAPPEN questionado sobre Piquet e Senna, BORTOLETO 'na' McLaren, Hamilton fala da Andretti | F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #250 – Andretti é aprovada pela FIA para F1. E agora? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!