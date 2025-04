O silêncio de Max Verstappen após o GP da Arábia Saudita da Fórmula 1 gerou polêmica no domingo em Jeddah e, mais uma vez, uma atmosfera desconfortável na coletiva de imprensa pós-corrida, com uma mordaça autoimposta contra as regras da FIA.

Isso levou um jornalista a fazer a Verstappen a grande pergunta: será que o holandês ainda está gostando da Fórmula 1? Afinal de contas, suas respostas estão ficando cada vez mais curtas e mais sarcásticas.

"Geralmente tem a ver com as mídias sociais e o mundo de hoje", diz Verstappen, explicando sua abordagem: "Prefiro não falar muito porque as palavras são frequentemente distorcidas ou mal interpretadas. Para ser honesto, é melhor manter a discrição - e é exatamente isso que estou tentando fazer no momento".

Uma coisa é certa: o furor em torno de sua penalidade por usar um palavrão em Singapura no ano passado deixou marcas. Desde então, Verstappen tem jogado com o que tem, mas, acima de tudo, com a FIA - em parte para desgosto da imprensa e dos fãs, que estariam interessados nas respostas honestas do piloto da Red Bull.

Verstappen: "Menos conversa - melhor ainda para mim"

Quando perguntado se esse jogo às vezes o frustra, o tetracampeão respondeu ao Motorsport-Total.com, portal irmão do Motorsport.com: "Como eu disse, esse é o mundo em que vivemos. Você não tem permissão para expressar sua opinião porque, obviamente, ela não é valorizada ou porque algumas pessoas não suportam mais toda a verdade".

Nessas circunstâncias, quanto tempo Max Verstappen permanecerá na Fórmula 1? Foto: LAT Images

"Na verdade, é melhor que eu fale menos", afirmou Verstappen. "Isso também economiza tempo - já temos muito o que fazer. É apenas a maneira como as coisas evoluíram: todo mundo é extremamente sensível a tudo hoje em dia. E, na situação atual, dificilmente é possível fazer críticas. Então: menos conversa - melhor ainda para mim", brincou Max, que já disse várias vezes que todo o circo da mídia na F1 tende a irritá-lo de qualquer forma.

Com relação às regras de comportamento dos pilotos, que foram reforçadas pelo próprio presidente da FIA, Mohammed bin Sulayem, Verstappen acrescenta na coletiva de imprensa: "Sei que não posso falar palavrões aqui, mas, ao mesmo tempo, não se pode criticar de forma que possa ser interpretada como prejudicial ou perigosa. É melhor eu pegar o livro de regras, pois há muitas regras lá", ele finalmente recorreu ao sarcasmo novamente.

Ele conclui: "É por isso que é melhor não falar nada sobre isso. Você só se mete em problemas desnecessários - e ninguém quer isso".

MAIOR ARREPENDIMENTO de Márquez: lição para MARTÍN? Chance de Bagnaia, ACOSTA 'na' Honda e pré-JEREZ

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez DOMINA, Bagnaia MEDIANO, Martín QUEBRA COSTELAS e VIÑALES PUNIDO: o CAOS da MotoGP no Catar

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!