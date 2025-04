O próximo GP de Miami será a primeira corrida de Fórmula 1 que não fará parte de uma rodada dupla ou tripla desde o GP do Canadá do ano passado, em 9 de junho de 2024. Isso é uma consequência da expansão do calendário, que tinha uma média de 16 corridas por temporada nas décadas de 1980 e 1990, mas aumentou gradualmente para as atuais 24 nas últimas duas décadas.

Até 2003, os GPs eram organizados de forma consistente a cada duas semanas, com ocasionais rodadas duplas. Corridas consecutivas em tornaram-se progressivamente a norma nos anos seguintes.

O ano de 2018 foi um marco nesse sentido, pois foi a primeira temporada a incluir uma rodada tripla, com Paul Ricard, Red Bull Ring e Silverstone sediando a F1 em fins de semana consecutivos. Esse calendário foi o primeiro a ser concebido pelos novos proprietários da F1, a Liberty Media, e foi anunciado em junho de 2017.

Na época, o calendário foi visto com grande preocupação. "Um carro de Fórmula 1 tem uma vida útil em cada componente, e algumas dessas peças não podem fazer três GPs seguidos", disse o gerente da equipe Toro Rosso, Graham Watson, ao Motorsport.com na época.

Entretanto, a principal preocupação era a pressão sobre os recursos humanos. "Mental e fisicamente, é muito cansativo, mais do que as pessoas imaginam", disse Watson, e sua opinião foi compartilhada pela maioria dos chefes de equipe.

Os pilotos não se importaram - alguns até gostaram do ponto de vista pessoal. Mas eles sabiam que as condições eram muito mais difíceis para suas equipes, especialmente para os mecânicos.

"Acho que para os pilotos está tudo bem, mas para o resto da equipe é terrível - o trabalho que essas pessoas fazem, os mecânicos, o serviço de bufê, etc., é tremendo", insistiu o então piloto da Force India, Sergio Pérez.

Lewis Hamilton disse certa vez que não participaria de um cronograma de 25 corridas na F1. Seus mecânicos têm menos poder de barganha Foto de: Colin McMaster / Motorsport Images

A rodada tripla ocorreu sem nenhum incidente notável, com um trio de vencedores: Lewis Hamilton levou a melhor na França, Max Verstappen triunfou na Áustria e Sebastian Vettel venceu na Grã-Bretanha, no território de seu rival pelo título.

"Para os pilotos, provavelmente não é tão ruim", concordou Nico Hulkenberg, então piloto da Renault. "Acho que muitos dos membros da equipe estão exaustos. Para nós, é um pouco mais confortável, não temos que trabalhar todos os dias como muitos dos membros da equipe - eles têm suas três semanas basicamente, trabalhando todos os dias sem intervalos".

No paddock de Silverstone, houve consenso sobre o fato de a F1 preferir evitar as corridas triplas no futuro. "Meu entendimento é que [o calendário] muito provavelmente não terá uma rodada tripla novamente no próximo ano", disse o CEO da McLaren, Zak Brown. "Acho que a maioria das equipes, se não todas as equipes, provavelmente não preferiria três corridas".

"A F1 é muito boa em superar desafios logísticos e técnicos, é nisso que somos melhores. Mas isso tem um custo, financeiro e humano", apontou o então chefe de equipe da Haas, Guenther Steiner. "Podemos fazer tudo - quatro seguidos ou cinco seguidos - mas será que realmente queremos fazer isso? Será que vale a pena?"

"O mais importante são as pessoas", acrescentou Claire Williams. "Elas fazem um esforço enorme e, quando não conseguem voltar para casa, é muito difícil para elas e suas famílias. Talvez tenhamos aprendido a lição de que é um trabalho muito difícil para todos".

O calendário de 21 corridas de 2019 apresentava, portanto, apenas cinco duplas. O diretor esportivo da F1 na época, Steve Nielsen, disse que adicionar um evento triplo ao calendário no futuro "não é algo que faríamos de forma leve" e não seria uma opção no continente europeu.

"Na Europa, temos grandes unidades de hospitalidade", explicou Nielsen. "Elas são únicas, mas construí-las e desconstruí-las consome muito tempo e é extremamente caro em termos de mão de obra, etc. Portanto, se fôssemos fazer algo como uma trinca, acho que seria nas etapas fora da Europa".

O calendário inicial de 2020 apresentava um recorde de 22 GPs, incluindo sete duplas, o que significa que apenas oito corridas eram independentes.

No entanto, a pandemia da COVID-19 causou estragos, com medidas de confinamento e distanciamento social que impediram o início da temporada até julho.

Como consequência, o eventual cronograma de 2020 foi composto por 17 etapas em pouco mais de cinco meses. Três trincas foram seguidas por provas independentes em Sochi e Nurburgring, depois a única dupla, outra independente na Turquia e uma rodada tripla final.

Sergio Perez no GP da Rússia em 2020 - um ano marcante para a programação da F1 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Dadas as circunstâncias especiais em que nos encontramos este ano, é algo que simplesmente temos que superar este ano", disse Andreas Seidl, então chefe de equipe da McLaren. "Mas, ao mesmo tempo, esse não pode ser o novo padrão daqui para frente".

No entanto, as corridas triplas não eram mais evitadas. Houve duas delas em 2021, apenas uma em 2022 e outra em 2023. A campanha de 2024, com seu recorde de 24 eventos, incluiu três partidas triplas, com algumas viagens exaustivas: Espanha-Áustria-Grã-Bretanha, EUA-México-Brasil, Las Vegas-Catar-Abu Dhabi.

2025 não será diferente: A F1 acabou de passar por uma série de corridas Japão-Bahrein-Arábia Saudita antes de Itália-Mônaco-Espanha e, novamente, Las Vegas-Catar-Abu Dhabi no final deste ano. Como isso aconteceu, podemos nos perguntar, considerando a relutância que o paddock costumava ter?

A situação é muito semelhante quando se trata do número de corridas. Em 2017, Fernando Alonso afirmou que se aposentaria se a F1 tivesse calendários de 25 corridas. Lewis Hamilton disse no ano seguinte: "Eu não vou estar aqui quando chegar a 25, isso é certo".

Essa era uma postura popular entre os pilotos na década de 2010. Bem, estamos em 24 GPs - e tanto Hamilton quanto Alonso ainda estão aqui. O ponto principal é que os seres humanos se acostumam facilmente a qualquer coisa se a mudança for gradual. Vinte anos atrás, 20 corridas em um ano era visto como um limite máximo, mas a janela continua mudando.

Isso não significa que as corridas triplas sejam boas - nem estamos tentando argumentar que elas são inerentemente ruins. Simplesmente, na ausência de mais reações adversas, se a F1 se beneficiar financeiramente delas, as corridas triplas estão aqui para ficar.

