F1 - Verstappen 'na bronca' com Red Bull na Áustria: "Tudo errado"

Max Verstappen alegou que a Red Bull se colocou na briga com Lando Norris ao fazer "tudo errado" em um "terrível" GP da Áustria de Fórmula 1.

O holandês parecia pronto para dominar no Red Bull Ring, construindo uma diferença de oito segundos, até que um pitstop lento trouxe Norris, o segundo colocado, de volta à briga. O britânico, então, desfrutou de uma vantagem na vida útil dos seus pneus no último stint, o que lhe permitiu enrolar o tricampeão e lutar com o piloto da Red Bull pela liderança, que acabou terminando na volta 64 com uma colisão na curva 3.

Ambos os pilotos foram para o box por causa de furos no pneu traseiro, mas, no caso de Norris, os danos à sua McLaren eram muito graves para continuar, enquanto Verstappen cruzou a linha de chegada em quinto lugar, apesar de uma penalidade de 10 segundos por causar o contato.

Verstappen lamentou que a Red Bull tenha feito "tudo errado" durante a corrida com sua estratégia e execução de pitstop, o que, segundo ele, deu a Norris a chance de colocá-lo sob pressão em primeiro lugar.

"O primeiro stint foi muito bom, mas no final eu peguei um pouco de tráfego, eu acabei perdendo tempo de volta livre", explicou. "Basicamente, fizemos muitas coisas erradas hoje. Tudo começou com a estratégia, depois os pitstops foram um desastre. O primeiro já era ruim, o segundo foi ainda mais desastroso."

"São seis segundos perdidos nesses dois pitstops e, depois, é claro, é uma corrida de novo. E é por isso que acho que também nos colocamos nessa posição. Fizemos tudo o que podíamos ter feito de errado. Hoje foi simplesmente horrível."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, lidera Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen também ficou intrigado com o fato de que, depois de uma primeira metade de corrida tão forte, o comportamento de direção de seu carro se deteriorou a ponto de ele sentir que era "impossível de pilotar" na última volta com pneus médios desgastados.

"Não sei por que, mas o carro começou a piorar cada vez mais ao longo da corrida, então isso também é algo que talvez tenhamos que investigar, que algo quebrou no carro", acrescentou.

"Sinceramente, não tenho explicação para o fato de o carro ter passado de um bom equilíbrio para um comportamento impossível de dirigir, o que normalmente indica que algo também estava errado.

"Mas, mesmo assim, deveríamos ter vencido se não tivéssemos cometido tantos erros também nos pitstops."

