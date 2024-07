O final do GP da Áustria de 2024 de Fórmula 1 foi terrivelmente familiar para os puristas do automobilismo - aqueles que acham que os melhores pilotos do mundo não deveriam estar batendo uns nos outros. Mas foi novamente emocionante para muitos outros observadores. Porque era a F1 2021 de novo.

Há semelhanças entre o choque do piloto da Red Bull Max Verstappen com o piloto da McLaren Lando Norris na curva 3 do Red Bull Ring e muitos momentos do campeonato de Verstappen contra Lewis Hamilton há três anos.

Aquele ano terminou com um foco distinto na defesa inaceitável - depois que as manobras de Verstappen na Curva 4 no Brasil ficaram impunes e levaram diretamente às suas ações na corrida da desgraça que foi a primeira visita da F1 à Arábia Saudita.

No domingo, na Áustria, foi uma manobra defensiva de Verstappen que acabou rendendo uma penalidade, que se seguiu à sua repetida condução em direção a Norris nas zonas de frenagem de seus dois confrontos anteriores no mesmo local.

Todas as manobras de ataque de Norris foram controversas, já que o piloto da McLaren estava vindo de uma grande discrepância de velocidade do DRS. Mas essas manobras foram encobertas pelas circunstâncias atenuantes da defesa agressiva de Verstappen. E o acidente de Verstappen/Norris na Áustria ocorreu depois de um pitstop malfeito da Red Bull, com Verstappen irritado com o rádio da equipe - a la Monza 2021 também.

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, uma voz consistente de sanidade em um ano em que tantos chefes de equipe se 'perderam', resumiu tudo.

"O problema por trás disso é que, se você não resolver essas coisas honestamente, elas voltarão", disse Stella. "Elas voltaram hoje porque não foram abordadas adequadamente no passado, quando houve algumas brigas com Lewis que precisavam ser punidas de forma mais severa.

Verstappen agiu como agiu no último domingo devido à forma como abordou o combate na F1 no passado."

Mesmo horas após o confronto, ele estava afirmando: "Sinceramente, acho que deixei a largura de um carro na linha branca". Os movimentos também lembraram suas táticas de freada tardia no início da carreira na F1, que levaram à famosa "regra de Verstappen".

As regras de corrida da F1 foram ajustadas desde 2021, com a clareza necessária para muitas coisas que Verstappen estava fazendo.

Suas táticas de reinício do safety car em Abu Dhabi 2021 (e no Bahrein e em Jeddah 2022) foram proibidas, além de detalhes muito maiores sobre onde os pilotos devem ter as rodas dianteiras em momentos importantes das manobras e quando devem deixar espaço suficiente para atacar os rivais.

Tudo isso contribuiu para que Verstappen fosse considerado culpado pelo acidente de Norris. Mas a McLaren acha que é preciso fazer mais para acabar com a defesa anterior também.

Isso não significa que Norris não tenha errado ao ultrapassar os limites da pista de forma cínica - alguns desesperadamente, na Curva 3, quando ele saiu dos boxes após sua segunda parada, e na Curva 1, supostamente em sua perseguição apressada - ao tentar alcançar Verstappen quando percebeu que a vitória estava próxima. Nem que seu primeiro ataque tenha vindo de muito longe.

Mas ele ajustou seus ataques e Verstappen não.

Essa é apenas uma das características inatas de Verstappen. Ele é totalmente inabalável. A falta de ação em 2021 claramente reforçou sua determinação. Mas o que a F1 testemunhou no domingo foi mais uma das marcas que ele diz que não deixa, mas obviamente deixa.

Veja o caso do Japão 2023, onde Verstappen negou mais tarde que estava enviando uma mensagem após a única derrota da Red Bull em Singapura no ano passado. Isso foi minado por Christian Horner, que revelou que "ele estava muito animado e disse: 'Quero vencer a corrida por 20 segundos'"...

Verstappen chegou ao fim de semana na Áustria com 69 pontos de vantagem sobre Norris. Ele não tinha necessidade de se defender tanto quanto o fez.

Mas, como ficou claro em sua pilotagem hiperagressiva em relação a Hamilton no início de 2021, com ecos das táticas de outros grandes nomes controversos da F1, Ayrton Senna e Michael Schumacher, durante o início de suas carreiras, ele estava claramente enviando uma mensagem a Norris.

E ele recebeu uma de volta. Norris permanece em linha reta contra a linha externa da Curva 3 quando eles colidem. Ele não se desloca para o meio-fio, como Verstappen fez contra Carlos Sainz e Leclerc aqui no ano passado - todas as manobras dos carros do lado de dentro são ilegais.

Norris percebeu rapidamente que a única maneira de lutar contra Verstappen é dar o melhor de si. Talvez ele sempre tenha sabido, dado o que a F1 testemunhou em 2021.

Ele fez isso imediatamente porque - por mais que Norris tenha afirmado estar em uma luta pelo título de 2024 após seu quase acidente em Barcelona - o déficit de pontos significa que ele pode se dar ao luxo de correr riscos de uma forma que Hamilton não poderia no início de 2021.

O outro elemento dessa saga é como ela acaba com as sugestões de que Verstappen estava "pilotando com grande maturidade" desde então, após sua batalha de 2021. Foi assim que Horner se expressou no GP da França de 2022.

Essa teoria se baseou no fato de Verstappen não ter colidido em disputas acirradas com Leclerc naquele ano. No entanto, certamente estava claro para Verstappen qual seria o melhor conceito de carro de 2022, uma vez que o RB18 poderia se livrar do excesso de peso que induz à subviragem e a Ferrari certamente implodiria contra a equipe da Red Bull. Ele simplesmente não precisava ser tão agressivo, não que tivesse decidido mudar.

De qualquer forma, esse argumento sempre foi frágil. Apenas um mês antes, Verstappen havia chamado Russell de "idiota" por correr exatamente com o estilo intransigente do holandês na sprint de Baku. Depois, no Brasil 2022, houve outro acidente desnecessário para manter a marcação, dessa vez com Hamilton.

E, mais tarde naquela corrida, como Verstappen se recusou a ajudar Sergio Perez em sua tentativa frustrada de terminar em segundo lugar na classificação de 2022. Isso fez com que as tensões internas da equipe, que a Red Bull vinha trabalhando tão arduamente para suprimir, fossem reveladas ao público de forma espetacular.

É vergonhosa a rapidez com que Verstappen destacou as falhas de sua equipe Red Bull no último pitstop do GP da Áustria e sua estranha mudança de equilíbrio nos complicados pneus duros. Além disso, ele destacou como esse brilhante layout de pista alimenta táticas controversas por parte daqueles dispostos a usá-lo para sua vantagem cínica.

Os dados de rastreamento do GPS mostram que Verstappen saiu do acelerador e freou mais tarde do que Norris em todos os momentos, exceto no choque inicial em que Norris saiu da pista - e, mesmo assim, a diferença é muito próxima.

Isso sugere que Verstappen estava se movendo antes de frear, e é por isso que não faz sentido - no estilo Schumacher Jerez 1997 - que ele tenha sido penalizado por suas ações. Mas, de qualquer forma, o que importa é como isso afeta Norris na zona de frenagem.

E aqui as regras voltam a entrar nesse debate já altamente tóxico. A FIA não agiu após o Brasil 2021, quando o espetáculo da F1 foi claramente priorizado em relação à pureza esportiva.

O que ela fará agora? Se não for nada, mais uma vez, Norris já mostrou que também não vai recuar e, inevitavelmente, haverá mais contato.

Emocionante para alguns, desesperador para outros.

