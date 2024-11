F1: RB mostra pintura brilhante para corrida noturna em Las Vegas

Corridas noturnas sempre pedem carros mais chamativos, né? Pois saiba que não será muito difícil visualizar a RB e encontrá-la no meio do pelotão da Fórmula 1, já que a equipe adotou uma pintura brilhante para o GP de Las Vegas.

A nova roupagem dos carros de Yuki Tsunoda e Liam Lawson é baseada no cartão Cash App Visa Glitter, que, inclusive, é parte da maior patrocinadora da equipe.

O pequeno vídeo de anúncio ainda contou com a presença dos atores de Entourage, Kevin Dillon e Jerry Ferrara, que celebraram a nova pintura.

"Este ano foi o 20º aniversário de Entourage, por isso queríamos aproveitar esse momento reunindo alguns dos atores mais queridos do programa", disse Catherine Ferdon, diretora de marketing da Cash App, ao Motorsport.com.

"Como este é o nosso ano inaugural [em Las Vegas] com a equipe RB, estamos tentando continuar a nos superar a cada corrida".

Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Scuderia Toro Rosso

Ferdon explicou que os carros não serão a única coisa brilhante na garagem da RB. "Temos alguns macacões brilhantes de edição limitada muito legais que todos usarão, desde os pilotos até a equipe de box. Estamos realmente transformando isso em um grande evento", explicou ela.

"Também estamos ocupando o Top Golf In Las Vegas para reunir tudo isso", continuou ela.

Como os fãs de Entourage devem se lembrar, os personagens de Dillon e Ferrara, Johnny Drama e Turtle, passavam muito tempo jogando golfe.

"Eles eram conhecidos por sempre acertarem bolas de golfe do telhado de suas várias casas, era uma espécie de pedra angular do programa", disse Ferdon, observando que a dupla também foi vista acertando bolas de golfe brilhantes no clipe lançado hoje para promover a nova pintura.

"Essa foi uma maneira realmente interessante e única de aparecermos e chamarmos a atenção dos fãs, especialmente dos fãs mais jovens, que eu acho que são realmente motivados pela nostalgia".

