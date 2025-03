O britânico George Russell saiu da classificação para o GP da Austrália de Fórmula 1 impressionado com a performance da McLaren. O piloto da Mercedes acha que não tem mais como superar a equipe de Woking na temporada 2025, com uma vantagem suficiente para que eles interrompam o desenvolvimento do carro de 2025 para focar no modelo de 2026.

Lando Norris e Oscar Piastri fizeram uma dobradinha no grid para o GP da Austrália de domingo, com Norris colocando quase 0s4 no rival mais próximo, Max Verstappen, da Red Bull.

Enquanto as equipes tentam encontrar um equilíbrio entre desenvolver ainda mais seu carro atual e se concentrar nas mudanças de regras para 2026, Russell, quarto colocado, acredita que a McLaren tem uma vantagem que não pode ser superada. Portanto, eles já podem transferir com segurança todos os seus esforços para o projeto do próximo ano e deixar seu MCL39 como está.

"Eles estão em uma situação muito vantajosa, porque podem interromper o desenvolvimento agora e se dedicar totalmente ao '26, e é difícil superar essa lacuna", disse Russell.

"A Red Bull começou a temporada [de 2024] muito à frente de todos, mas não acho que as pessoas os ultrapassaram em termos de desenvolvimento. Acho que eles trouxeram algumas coisas para o carro e voltaram atrás. Se você tem uma vantagem de seis décimos no início do ano, ninguém encontra seis décimos ao longo do ano. Portanto, a McLaren está em uma posição privilegiada para agora e para o futuro".

Russell está convencido de que a McLaren descobriu maneiras de manter o desgaste dos pneus sob controle, o que a deixaria em boa posição na corrida de amanhã se não fosse o fato de que todas as previsões apontam para uma corrida com tempo úmido.

"Amanhã é um jogo aberto, como sempre é na chuva, mas se estiver seco, eu acho que a diferença em relação à McLaren provavelmente aumente no ritmo de corrida", explicou. "É tudo uma questão de pneus. Se você é forte no setor três, isso só aponta para os pneus, então eles estão fazendo algo muito especial, isso é certo. Sempre esperamos que pudesse ser mais perto, mas essa foi a realidade e é justo para eles".

Atrás da McLaren, Russell acha que a corrida pelo segundo lugar pode ser "um jogo de qualquer um" este ano, com o piloto da Mercedes e Verstappen muito próximos na segunda fila, enquanto Charles Leclerc e Lewis Hamilton, da Ferrari, se classificaram apenas na quarta fila.

"É mais ou menos como esperávamos: A McLaren na frente, com uma diferença confortável, e então sinto que esta temporada pode ser um jogo de qualquer um entre nós, a Red Bull e a Ferrari", acrescentou. "Mas temos surpresas como Yuki [Tsunoda] e [Isack] Hadjar, que têm sido muito competitivos esta semana. A Williams mostrou grandes sinais de ritmo na classificação, mas em termos de corrida, é isso que vamos ver".

O chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, recusou-se a se deixar levar pelo forte desempenho de sua equipe na classificação, pois acha que a Ferrari não tenha usado todo o seu potencial.

"Estou certamente surpreso com a diferença entre a McLaren e a Ferrari, mas não levo essa diferença ao pé da letra", disse Stella. "Tenho certeza de que o potencial do carro da Ferrari é maior do que, por algumas razões, foi possível explorar hoje. Vimos isso até a possível classificação em todas as sessões, mesmo no Bahrein, por isso somos muito realistas quanto ao fato de a Ferrari ser definitivamente uma das principais concorrentes".

"Lando e Oscar fizeram duas voltas fortes no Q3, e acho que isso pode criar uma imagem um pouco otimista demais da competitividade da equipe".

