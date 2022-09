F1: Verstappen "não está preocupado" com ritmo da Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen não se preocupou em ver a Ferrari liderar os treinos nesta sexta-feira em Monza, que antecede o GP da Itália de Fórmula 1, acreditando que a Red Bull realmente parece "muito boa" neste circuito.

A Red Bull chega a este fim de semana com a expectativa de vitória graças à sua impressionante velocidade em linha reta e performance em pista de baixa pressão aerodinâmica até agora nesta temporada.

Embora Verstappen e seu companheiro de equipe Sergio Pérez cumpram penalidades no grid devido a trocas de motor, a Red Bull tentará repetir sua performance de Spa há duas semanas, onde o holandês largou de 14º lugar no grid para conquistar uma vitória dominante.

Charles Leclerc liderou a dobradinha da Ferrari no TL1 em Monza na sexta-feira, antes do seu companheiro de equipe Carlos Sainz definir o ritmo no TL2, terminando 0,143 segundos à frente de Verstappen, em segundo lugar.

"O carro estava muito bom", disse Verstappen após o segundo treino. "Eu estava apenas tentando algumas coisas do TL1 para o TL2, para entender se poderia fazer melhor.

"Alguns funcionaram, outros não. Apenas prática geral de longo prazo, é claro, com a pequena penalidade que temos. Tudo parece funcionar muito bem."

Questionado se estava preocupado com o ritmo da Ferrari na sexta-feira, Verstappen respondeu: “Eles parecem bons. Não estou preocupado com isso, mas ainda temos algumas coisas para finalizar.

“Se você olhar para os stints longos, acho que estamos muito bem, e isso é, obviamente, o mais importante para a corrida.”

Verstappen pegou um motor novo para este fim de semana, o que resultou em uma penalidade de cinco posições no grid, enquanto Pérez tem uma queda de 10 posições, pois é seu primeiro motor fora do limite da temporada.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz cairá para o final do pelotão após uma série de mudanças em sua unidade de potência, deixando Leclerc como o único piloto das duas equipes líderes a caminho de domingo sem queda no grid.

Mesmo com sua penalização, Verstappen deve estar na disputa pela vitória em Monza após o domínio exibido pela Red Bull em Spa, onde sua velocidade em linha reta permitiu que ele vencesse facilmente, apesar de ter começado tão longe.

Verstappen estava cauteloso em fazer comparações firmes entre os dois circuitos, mas esperava poder manter até mesmo uma parte da vantagem vista em Spa.

“Ainda há algumas coisas que podemos melhorar, mas é claro que Monza não é como Spa em termos de layout de pista”, disse Verstappen.

“É baixo downforce, mas nunca esperávamos que fosse como Spa. Mas se pudermos encontrar um caminho, mesmo que seja meio caminho de Spa, acho que temos uma boa chance.”

