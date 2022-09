Carregar reprodutor de áudio

Nyck de Vries fará sua estreia na Fórmula 1, pela Williams, no GP da Itália deste fim de semana, substituindo Alex Albon diagnosticado com apendicite.

O holandês, que pilotou no treino de sexta-feira pela Aston Martin, foi convocado no último minuto depois que Albon passou mal na manhã de sábado.

Um comunicado divulgado pela Williams diz: “A Williams Racing pode confirmar que, depois de se sentir mal esta manhã e procurar aconselhamento médico da FIA e do hospital local, Alex Albon está agora em tratamento para apendicite.

“Por isso, podemos confirmar que o piloto reserva da equipe, Nyck de Vries, pilotará no lugar de Alex pelo restante do fim de semana do GP da Itália. Alex está de bom humor e a equipe deseja a ele uma rápida recuperação”.

De Vries atuou como piloto reserva para a Mercedes e suas equipes clientes nesta temporada, depois de ter sido contratado pela montadora alemã. Em meio ao esforço para garantir uma vaga em tempo integral em 2023, a Mercedes o ajudou a garantir uma série de treinos livres.

No GP da Espanha ele correu na Williams, enquanto em Paul Ricard ele pilotou pela Mercedes no lugar de Lewis Hamilton. Sua corrida na Aston Martin em Monza lhe ofereceu a chance de experimentar um terceiro carro diferente durante a temporada.

