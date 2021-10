Desde o retorno da Fórmula 1 após a pausa de agosto, a Aston Martin pontuou menos que as rivais pelo quinto lugar de construtores Alpine e AlphaTauri, com o melhor resultado sendo o quinto lugar de Sebastian Vettel no "não-GP" da Bélgica, seguido de um sétimo de Lance Stroll na Itália. O que parece ser uma queda de rendimento foi rechaçado pelo tetracampeão.

Segundo ele, a equipe soube aproveitar grandes oportunidades, mas não as pequenas, como "uma nona ou décima colocação", e destacou o treino classificatório como o ponto fraco do time até o momento.

Questionado se a Aston Martin perdeu terreno no retorno das férias, Vettel negou: "Não, na verdade não. Não temos sido muito bons em maximizar as pequenas oportunidades. Acho que quando surgiram as maiores, estávamos lá para atacar e conquistamos muitos pontos, mas nas menores, como o nono ou décimo lugar, sempre tivemos algo que atrapalhasse."

"Sinto que ainda podemos melhorar. Estou muito mais adaptado ao carro e gosto muito de conduzi-lo. Adoraríamos ter um pouco mais de ritmo para sermos mais competitivos e ficar à vontade."

O desempenho nas corridas não parece ser o principal problema para o alemão, que enxerga nas qualificações o motivo das rivais terem se distanciado na luta pela quinta posição no mundial de construtores. São 25 pontos de vantagem da AlphaTauri e 44 da Alpine.

"No geral, acho que qualy é o nosso elo fraco e no GP somos muito fortes, mas fica muito mais difícil quando você inicia tendo que se recuperar, porque quando está com o mesmo desempenho, não é fácil ultrapassar. Então sinto que coisas boas vão acontecer, estou ansioso."

