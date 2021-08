Max Verstappen acredita que a Fórmula 1 deveria revisar seu regulamento de punições envolvendo unidades de potência após garantir uma penalização em algum momento no resto da temporada devido ao motor perdido por conta do acidente em Silverstone.

Na quinta, a Honda revelou que o segundo motor de Verstappen no ano não poderá mais ser utilizado, como consequência da extensão dos danos da batida com Lewis Hamilton.

Com isso, a Red Bull está a caminho de tomar uma punição em algum momento no resto do ano para a colocação do quarto motor. Isso resultaria em dez posições no grid de largada como penalização.

Qualquer penalização pode custar muito a Verstappen, que está oito pontos atrás de Hamilton no Mundial de Pilotos. E seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, vive o mesmo drama, após perder seu segundo motor devido ao strike de Valtteri Bottas na Hungria.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, expressou sua frustração com o caso, apontando o fato de que os motores foram perdidos em algo que nem sua equipe nem a Honda são culpadas.

Falando com a imprensa holandesa em Spa, Verstappen disse que o sistema de penalizações é algo que a F1 "precisa revisar no futuro", acreditando que seja injusto que os pilotos percam motores por batidas que eles não tenham culpa.

"Se alguém bate em você e você sofre danos a partir disso, precisando usar um novo motor por causa do regulamento, não acho que deveria ser assim. Deveria ter uma manobra aí. Você deveria ter a permissão de usar novas peças se o dano foi causado por outros".

"É algo que nós e a Ferrari sofremos na Hungria. Eles também perderam um motor. Isso é algo que precisamos analisar, especialmente quando temos tamanha limitação de motores e outros componentes, além do teto orçamentário".

A Ferrari revelou após a Hungria que o motor de Charles Leclerc também foi perdido após o strike na primeira curva, colocando-o a caminho de uma punição. O chefe da equipe italiana, Mattia Binotto, pediu uma mudança no regulamento, que forçaria os rivais a pagarem pelos danos de acidentes quando julgados culpados.

Perguntado pelo Motorsport.com sobre essa ideia, Verstappen acredita que isso tornaria os pilotos "mais responsáveis na primeira volta da corrida".

"Isso impediria as pessoas de fazerem coisas estúpidas, porque impactaria eles mesmos e as equipes. É algo que precisamos ver na F1. A Ferrari já apontou isso. Veremos o que acontece".

F1: Max lidera TL2, mas bate, a chuva em Spa, Mercedes x Red Bull, Pérez e GP de São Paulo

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

TELEMETRIA: Quem vai se dar bem na segunda metade da temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: