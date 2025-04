Atualização: Sainz foi punido em 3 posições no grid por incidente com Hamilton no Q2

Max Verstappen continua a surpreender o mundo da Fórmula 1. Depois de começar o final de semana do GP do Japão tendo dificuldades com a Red Bull e vendo a McLaren dominar os treinos livres, o holandês 'tirou um coelho da cartola' e cravou a pole position da corrida de Suzuka, batendo o recorde da pista, que já durava seis anos, na classificação deste sábado (5). O brasileiro Gabriel Bortoleto é o 17º.

Na verdade, a marca havia sido batida tanto por Lando Norris quanto Oscar Piastri, quando os dois ocupavam as primeiras colocações, mas foi o tetracampeão que ficou com a 'glória' ao superá-los em sua última tentativa de volta. A diferença entre os ponteiros foi muito pequena - apenas 50 milésimos os separaram.

Verstappen dividirá a primeira fila com o britânico, enquanto o australiano faz a segunda com Charles Leclerc, da Ferrari, que ficou com a quarta colocação. George Russell, que vinha sendo cotado, inclusive pela McLaren, como o grande rival do final de semana, fez apenas o quinto melhor tempo e larga da quinta fila junto ao seu companheiro de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli.

O heptacampeão Lewis Hamilton não conseguiu acertar voltas perfeitas no Q3 e começa distante dos ponteiros, na oitava posição. O mesmo vale para Yuki Tsunoda, que começou o fim de semana conquistando bons resultados nos treinos livres, mas caiu ainda no Q2 e sai de 15º, atrás, inclusive, de Liam Lawson, o qual substituiu na Red Bull.

Bortoleto caiu no Q1 e larga da 17ª posição, mas ficou feliz com o carro. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Bortoleto foi eliminado ainda no Q1, mesmo estando "feliz com o carro", como dito por ele. Segundo o brasileiro, faltaram "alguns ajustes" para passar ao Q2 e adaptar melhor à evolução da pista. Ele larga da 17ª posição, logo atrás do companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, que ficou em 16º e foi cerca de um décimo mais rápido.

O GP do Japão está marcado para o próximo domingo (6), a partir das 2h no horário de Brasília. A Band transmite a corrida para o Brasil na TV aberta e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com acompanha em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana.

Confira o grid de largada completo do GP do Japão

