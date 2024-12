Andrea Stella está na McLaren desde 2015. Com isso, o italiano passou por alguns pontos baixos na equipe britânica de Fórmula 1. Por exemplo, o engenheiro viu o projeto com a Honda fracassar totalmente e as coisas melhoraram um pouco com o motor Renault.

Ainda assim, Stella e a McLaren tiveram que esperar até o motor Mercedes e o último ano e meio para que as coisas realmente melhorassem. O ano de 2023 registrou o maior número de pontos creditados desde 2012, apenas para coroá-lo com um título de construtores este ano.

Nesse período, Stella mudou de função várias vezes. Ele entrou como chefe de operações de corrida em 2015, apenas para ser nomeado chefe de equipe em 2023 por meio das funções como diretor de desempenho e diretor de corrida.

Essa nomeação foi acompanhada de uma ascensão, já que a McLaren teve um desempenho significativamente melhor naquele ano. Quando o italiano foi questionado pelo Motorsport.com sobre qual foi seu maior ajuste na equipe, ele disse que se tratava principalmente de colocar as pessoas certas no lugar certo.

"Não sei se as pessoas conseguem ver, mas colocamos mil pessoas no lugar certo muito rapidamente. Não é possível trabalhar em um nível tão alto sem que essas mil pessoas trabalhem em um nível alto. Nós, como McLaren, já passamos por isso", disse Stella. "Esperamos que este não seja o ponto final [de nossa jornada], mas um ponto de partida para o futuro".

Embora muitos dentro da equipe vejam Stella como a chave para o sucesso, o italiano não quer dar tapinhas nas próprias costas. "Você precisa do apoio do CEO [Zak Brown], do presidente [Paul Walsh] e dos acionistas. Precisamos ter os narizes na mesma direção, caso contrário, não se cria uma cultura assim", explica ele.

"Zak e eu frequentemente andamos juntos pela fábrica e discutimos todo tipo de coisa. Todas essas conversas nos levaram a criar essa cultura e confiança na organização. Temos que ter certeza de que o grupo está de acordo com a implementação".

"Assim, as funções do CEO e do chefe de equipe são diferentes. Então, não basta trazer novos funcionários, é preciso trabalhar com o grupo que temos. Somos coletivamente responsáveis por dar vida a isso".

