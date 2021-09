F1: Verstappen prevê recuperação difícil durante corrida em Sochi

Max Verstappen está preparado para uma luta "mais difícil" na parte de trás do grid em Sochi neste fim de semana em comparação com 2018, graças ao meio de grid mais competitivo da Fórmula 1.

A Red Bull optou por equipar o carro de Verstappen com uma nova unidade de potência antes do segundo treino para o GP da Rússia nesta sexta-feira, acionando uma penalidade que o levará a largar do final do grid.

Sochi é uma pista que normalmente permite muitas ultrapassagens e, como resultado, é um dos lugares preferidos que as equipes planejam para sofrer uma penalidade no motor.

Verstappen começou a corrida de 2018 do 19º lugar do grid após uma punição antes de lutar para voltar ao quinto lugar no final, atrás apenas dos carros Mercedes e Ferrari.

Mas Verstappen disse no rádio durante o TL2 em Sochi que estava difícil ultrapassar uma Williams à sua frente na pista, devido à falta de velocidade final.

Falando após a sessão, Verstappen não tinha certeza se seria capaz de lutar contra a os rivais com a mesma facilidade como em 2018, citando o melhor desempenho das equipes de meiode grid.

"É claro que em 2018 as diferenças no meio de grid eram um pouco maiores, então, naturalmente, acho que será um pouco mais difícil de passar", disse Verstappen.

"Temos de cumprir a penalidade de qualquer maneira e, se não o tivéssemos feito isso aqui, teríamos que fazer em outro lugar.”

"Achamos tudo bem, agora vamos decidir fazer isso aqui e vamos tentar fazer o melhor na corrida."

Verstappen tinha uma punição de três posições no grid na Rússia pelo confronto com Hamilton em Monza, com isso agora não tendo nenhum impacto graças à penalidade da unidade de potência.

A chuva forte também deve afetar o sábado em Sochi e potencialmente a corrida, o que Verstappen disse também fazer parte das considerações da Red Bull.

"Eu disse antes que levaríamos tudo em consideração, inclusive o clima de amanhã", disse Verstappen.”

“Achamos que seria melhor levar aqui. Nós apenas tentamos fazer o melhor carro possível para este fim de semana, é claro, uma vez que decidimos usar esse motor.”

"Espero, claro, que dê certo, mas amanhã, primeiro vamos esperar e ver como estará o tempo."

