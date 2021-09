Devido a uma troca da unidade de potência, Max Verstappen largará do fundo do grid no GP da Rússia de Fórmula 1. E, segundo Lewis Hamilton, a Mercedes precisa aproveitar a oportunidade e capitalizar em cima da chance de garantir uma dobradinha, acumulando importantes pontos na luta pelos títulos de Pilotos e Construtores.

Com o holandês questionando as chances que terá de recuperar terreno neste GP, Hamilton e a Mercedes sabem da oportunidade que têm pela frente.

E enquanto Hamilton disse que a abordagem da equipe para a etapa não muda com o anúncio, ele também deixa claro que todos precisam aproveitar para fazer valer o favoritismo.

Questionado sobre o impacto da punição de Verstappen, Hamilton disse: "Não muda nada para nós. Precisamos seguir fazendo nosso trabalho, focando na performance".

"É um ano difícil para todos com a confiabilidade, então é uma pena para ele. Mas precisamos capitalizar em cima disso, naturalmente, maximizar o resultado. Uma dobradinha seria espetacular para nós".

Enquanto Hamilton foi superado pelo companheiro de equipe Valtteri Bottas em ambos os treinos livres da sexta, com a Mercedes fazendo duas dobradinhas, ele revelou que cada um usou ajustes distintos para determinar qual seria o melhor caminho adiante.

"Eu e Valtteri usamos ajustes bem diferentes, e seguimos esses caminhos distintos de forma deliberada para vermos qual seria melhor. Então hoje vamos tentar entender, estudar os números e ver qual é o caminho correto. Mas parece que começamos com o pé direito".

Bottas disse que se sentia muito feliz com o carro desde a primeira saída, e defende que sejam necessários apenas pequenos ajustes para melhorar a performance para classificação e corrida.

"Sempre tem como ir melhor, mas se eu olho nos tempos e na minha sensação, foi um primeiro dia bom, desde a primeira saída".

"Tinha confiança com o carro e o ajuste era muito bom, então só precisamos fazer ajustes finos ao longo do dia. Pude realmente focar em pilotar e obter pequenos ganhos aqui e ali, tanto nas simulações de corrida quanto de classificação, porque estava muito confortável".

