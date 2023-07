Lewis Hamilton acha injusto que a Red Bulll já tenha começado a trabalhar no carro para a temporada de 2024 da Fórmula 1 devido à sua grande vantagem. O britânico acredita que a FIA deveria estabelecer algum tipo de data, permitindo que as equipes trabalhem no carro do próximo ano somente após a data acordada. Max Verstappen, no entanto, respondeu dizendo que "a vida não é justa" e acrescenta que a Mercedes também consolidou a liderança por anos com uma abordagem semelhante.

O time de Milton Keynes está mais uma vez dominando com pompa a temporada 2023 e parece estar a caminho de mais dois títulos mundiais: de pilotos com o holandês e de construtores. Isso explica, em primeiro lugar, por que a Red Bull tem feito atualizações com parcimônia em relação às rivais.

Em segundo lugar, por que o foco na fábrica já mudou parcialmente para o carro de 2024 de acordo com o que foi revelado por Christian Horner antes do GP do Canadá. Contudo, Hamilton não acha justo que a equipe rival tenha tanta margem em relação as outras para já pensar no desafiante do próximo ano.

"Eles não precisam ajustar as coisas em seu carro deste ano", apontou. "Ele está apenas navegando com uma vantagem de cem pontos. Como resultado, acho que a FIA deveria estabelecer uma data após a qual as equipes só podem trabalhar no carro do próximo ano. Que seja, digamos, 1º de agosto, quando todos só poderão começar a trabalhar no carro da próxima temporada. Dessa forma, ninguém terá uma vantagem para a próxima temporada, porque isso é uma droga", sugeriu para Sky Sports F1.

Quando Verstappen foi questionado sobre a sugestão de Hamilton na coletiva de imprensa, sua resposta foi fria: "A vida simplesmente não é justa. Isso não se aplica apenas à Fórmula 1. Muitas coisas na vida não são justas, então você tem que lidar com isso." Verstappen acrescentou, durante sua coletiva de imprensa, que a Mercedes agiu exatamente da mesma forma durante anos. Afinal, a equipe de Hamilton também foi capaz de consolidar sua liderança de ano para ano, fazendo a mudança para o próximo ano mais cedo do que a concorrência.

"Não falamos sobre isso quando ele mesmo venceu e acho que também não deveríamos falar agora", disse Verstappen. "É simplesmente assim que a Fórmula 1 funciona. Se você tem um carro competitivo, é claro que é animador, mas em algum momento você tem que começar a pensar no próximo ano também. É normal que outras pessoas digam essas coisas, mas elas também não devem se esquecer de como foi quando elas mesmas ganharam muito."

