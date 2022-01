Carregar reprodutor de áudio

O 34º campeão da história da Fórmula 1, Max Verstappen, revelou nesta quinta-feira (27) o design do seu capacete para a temporada 2022, que conta com diversos detalhes celebrando a conquista do título de 2021, obtido após uma dura disputa contra Lewis Hamilton e a Mercedes ao longo do ano.

E apesar de ainda existir alguma controvérsia sobre como a FIA lidou com os eventos da final, em especial a relargada na última volta, Verstappen e a Red Bull não deixaram que isso ofuscasse seu sucesso ao bater a Mercedes.

Com a contagem regressiva iniciada para a temporada de 2022, com a chegada do novo regulamento, Verstappen trouxe algumas mudanças no design de seu capacete em referência ao título.

Mudando da cor vermelha que usou no ano passado, Verstappen introduziu um tema branco e dourado, que aparece nas letras e no logo de leão que fica na parte superior do capacete. Além disso, o casco traz o número #1, com o holandês optando por usar o número do campeão no carro para 2022, em vez de manter o #33.

Verstappen também pediu a adição de uma estrela de campeão mundial na parte de trás do capacete, que servirá como lembrete permanente do triunfo de 2021. Falando no final do ano passado, Verstappen deixou claro que faria de tudo para celebrar seu sucesso, incluindo o uso do #1.

"Sim, usarei. Quantas vezes você tem a chance de fazer isso? Não sei, talvez seja a única vez que poderei fazer isso na vida. Acho que é o melhor número que existe. Definitivamente colocarei no carro".

