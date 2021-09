A Fórmula 1 voltou à pista de Zandvoort neste sábado, dando continuidade à programação do primeiro GP da Holanda em 36 anos. E no terceiro treino livre do fim de semana, a bandeira vermelha novamente deu o ar da graça, desta vez por conta de um acidente com Carlos Sainz, mas a liderança ficou nas mãos do favorito para o fim de semana: Max Verstappen, que entregou voltas voadoras em sua saída com pneus macios nos minutos finais.

Na sexta-feira, tivemos duas sessões de treinos livres conturbadas, devido a três bandeiras vermelhas, incluindo uma causada por Hamilton, que teve problemas de motor com sua Mercedes. No final, a Ferrari foi a mais rápida do dia, com Leclerc comandando uma dobradinha no TL2 ao marcar 01min10s902.

E o sábado em Zandvoort começou movimentado com a notícia do teste positivo de Kimi Raikkonen para Covid-19 e sua substituição por Robert Kubica na Alfa Romeo, além da convocação de Verstappen pelos comissários para analisar uma ultrapassagem sob bandeira vermelha, se livrando de punição posteriormente.

Após os 20 primeiros minutos de sessão, apenas dois pilotos não haviam marcado tempos: Bottas e Verstappen. Na frente da classificação, diversas equipes estavam misturadas. Alonso liderava com 01min11s705, seguido de Leclerc, a 0s063, com Pérez, Norris e Sainz fechando os cinco primeiros colocados enquanto Hamilton vinha em sexto, a 0s259.

Na marca de 21 minutos de TL3, a bandeira vermelha voltou a figurar em Zandvoort: Carlos Sainz perdeu o controle da Ferrari na chegada à curva três, batendo com força na barreira de proteção, quebrando asa dianteira e suspensão.

A sessão foi reiniciada cerca de 10 minutos depois, com 29 ainda no cronômetro e rapidamente os pilotos já voltaram à pista, buscando recuperar todo o tempo de treino perdido ao longo do fim de semana.

Já em suas primeiras saídas, Verstappen e Bottas pularam para a ponta. Com pneus médios, o holandês da Red Bull entregou o melhor tempo do fim de semana, com 01min10s702, enquanto o finlandês, de macios, ficou a pouco mais de meio segundo.

A dez minutos do fim, as Mercedes pularam para a ponta após suas primeiras saída com pneus macios. Bottas liderava com 01min10s179, 0s238 mais rápido que Hamilton, com Alonso em terceiro e Verstappen em quarto, no momento em que o holandês saía dos boxes pela primeira vez com os compostos vermelhos.

No final, Max Verstappen voou para mostrar sua força no fim de semana, baixando e muito o tempo de Bottas. O holandês da Red Bull terminou a sessão com 01min09s623. A dupla da Mercedes, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, terminaram em segundo e terceiro, mas bem distantes do rival, a 0s556 e 0s794, respectivamente.

Sergio Pérez melhorou após uma sexta bem abaixo do esperado, terminando em quarto, mas a mais de nove décimos do companheiro de equipe. Fernando Alonso, Lando Norris, Lance Stroll, Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Pierre Gasly completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista de Zandvoort neste sábado para a classificação, que define o grid de largada para o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada 2021. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão pela Band e o Bandsports.

E já deixe anotado aí: assim que acabar a classificação em Zandvoort tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do grid de largada para o GP da Holanda e projeção para a corrida do domingo. Não perca!

