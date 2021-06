Apesar de Mario Isola, chefe de operações da Pirelli na Fórmula 1, ter cedido às reclamações de equipes e pilotos e dado mais detalhes sobre os resultados da investigação sobre as falhas nos pneus de Max Verstappen e Lance Stroll em Baku, o holandês disse que ainda não está satisfeito com a explicação, afirmando que "ainda não está totalmente claro" para os fãs.

O período entre os GPs do Azerbaijão e da França foi dominado pela discussão envolvendo os pneus, especialmente após a Pirelli divulgar os resultados da investigação, sem explicitar os motivos para os furos e sem apontar um culpado.

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O relatório não satisfez pilotos e equipes e Isola fez um pronunciamento na quinta em Paul Ricard à imprensa, explicando que os problemas com os pneus eram resultado de um conjunto de fatores como as equipes usarem pneus com pressão menores que o recomendado e a falta de um dispositivo no regulamento que determine uma pressão durante a corrida e não apenas na saída dos boxes.

Uma reunião entre a Pirelli, a FIA, F1 e os pilotos foi realizada na sexta em Paul Ricard, para discutir Baku e segurança em geral. Segundo divulgado pela BBC, Hamilton e Verstappen tiveram uma discussão durante o encontro.

Após a reunião, os dois pilotos foram perguntados se estavam satisfeitos com o modo como o assunto havia sido lidado.

"Claro, estou feliz com o modo que as coisas estão melhor supervisionadas, por assim dizer", disse Verstappen. "Mas ainda não estou satisfeito com a explicação sobre o que aconteceu em Baku. Não acho que está totalmente claro. Pelo menos para as pessoas de fora, os fãs".

"Eu sei o que aconteceu. A equipe sabe o que aconteceu mas sim, é muito confuso o que eles colocaram. Mas tudo bem. Seguimos em frente. Com sorte, agora podemos estar seguros no carro, sem nada acontecer".

Hamiton, que respondeu à pergunta antes de Verstappen na coletiva pós-classificação, disse: "Não tenho nenhum problema com o que foi dito na reunião. Como disse no outro dia, fiquei surpreso que algumas coisas precisavam ser melhor explicadas, porque achei que estava claro, mas claramente não estavam!".

"Também estou feliz que a FIA clarificou os passos que as pessoas precisam seguir, e eu ouvi que eles estão colocando mais coisas para garantir que o policiamento seja melhor realizado. Então isso é tudo que podemos pedir".

