A disputa pelo terceiro lugar entre Max Verstappen e Lando Norris na volta 52 do GP dos Estados Unidos segue como a maior polêmica do fim de semana. Inclusive, George Russell encontrou uma 'solução' para diminuir os bafafás das decisões tomadas na Fórmula 1.

Acontece que, além da dupla que disputa o título de 2024, outros pilotos também foram sancionados por exceder o limite de pista e tomarem vantagem sobre os outros competidores. Porém, o foco ficou em Norris e Verstappen, principalmente, porque cada ponto pode definir o campeonato.

Russell entrou para a lista de pilotos punidos, isso porque o competidor da Mercedes ultrapassou Valtteri Bottas pela área externa da pista. No entanto, ele não contesta a decisão dos comissários.

"Acho que os comissários têm um trabalho muito difícil porque os regulamentos são muito grandes", explicou o britânico.

"Quando você assiste a um incidente em câmera lenta, ou o pausa em um determinado ponto... Minha penalidade com Valtteri, as regras determinam, se você não estiver à frente do ápice e empurrar alguém para fora, você recebe uma penalidade".

"Então, pela letra da lei, minha penalidade foi correta. Mas qualquer um que conheça corridas e qualquer um que as assista sabe que não foi correta".

Apesar de Toto Wolff ter uma opinião bem direta sobre o caso Norris X Verstappen, Russell escolheu uma abordagem mais neutra e indicou uma possível solução para as polêmicas.

"Acho que todos nós provavelmente gostaríamos de ver os mesmos comissários o ano todo, para que os pilotos e os comissários possam estar todos na mesma página".

"Podemos aplicar o senso comum quando necessário, em vez de ter que realmente seguir a letra da lei".

