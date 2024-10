A controvérsia sobre a ultrapassagem de Lando Norris e Max Verstappen em Austin mais uma vez colocou em evidência a forma como a Fórmula 1 é legislada.

Os fãs estão divididos sobre se foi correto Norris receber uma penalidade por ultrapassar fora da pista em um incidente em que seu rival havia saído do circuito ao tentar se defender dele.

Isso nos fez relembrar a batalha entre Verstappen e Lewis Hamilton no GP do Brasil de 2021, quando a defesa por meio de uma ultrapassagem se tornou um grande ponto de discórdia.

O que é diferente agora em comparação com aquela época é que a F1 está operando sob um novo sistema em que há diretrizes comuns e acordadas sobre padrões de direção.

Conforme relatado pelo Motorsport.com, esse documento formal foi elaborado delineando a base sobre a qual os comissários de pista tomarão suas decisões, e isso deve ser incorporado ao Código Esportivo Internacional da FIA de 2025, portanto, será aplicado a todas as categorias no futuro.

Mas, embora as diretrizes tivessem como objetivo deixar as coisas mais claras na cabeça dos pilotos sobre o que é e o que não é permitido, o que aconteceu na Curva 12 em Austin talvez tenha servido apenas para aumentar a confusão, além de expor algumas grandes falhas na premissa de como as coisas são julgadas.

O debate sobre a defesa de Verstappen

Lando Norris, McLaren MCL38, disputa com Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O que é mencionado nas próprias diretrizes é que não há dois incidentes iguais, e esse é, em essência, um dos principais problemas quando se trata de criar regras rígidas e rápidas - porque o que se encaixa em uma manobra pode não ser adequado para outra.

Mas um tema recorrente na decisão da penalidade do piloto britânico é o fato do tricampeão ter saído da pista - e isso torna a situação menos clara do que se ele tivesse permanecido dentro da linha branca.

Embora Norris claramente não tenha cumprido os critérios da diretriz de estar 'ao lado' do rival no ápice da curva, há também uma dúvida sobre a defesa de Verstappen.

Como o regulamento afirma claramente: "Se, enquanto estiver defendendo uma posição, um carro sair da pista (ou cortar uma chicane) e voltar a entrar na mesma posição, ele geralmente será considerado pelos comissários como tendo obtido uma vantagem duradoura e, portanto, geralmente a posição deve ser devolvida, conforme prescrito nas regras. Ficará a critério exclusivo dos Comissários determinar se o piloto de um carro está "defendendo uma posição".

Então, será que estamos em um mundo em que, se o piloto da McLaren tivesse permanecido na pista e abortado sua manobra, Verstappen teria de desistir da posição e Norris estaria em melhor situação?

Isso é algo que somente os comissários de bordo da FIA saberão com certeza. Como disse o piloto da Williams, Alex Albon: "Achei que, normalmente, se os dois não entrassem na pista, isso ficaria um pouco cinza.... Isso me lembra o Brasil [2021]".

"Acho que se você conseguir ficar na pista, é justo. Você conseguiu."

Esse ponto de vista é algo a que o próprio Norris fez referência. "Para mim, o que quer que eu tenha feito, fiz por mim", disse. "O ponto incorreto é o que Max fez, que também defendeu sua posição saindo da pista, e o que efetivamente seria manter sua posição, o que não é correto".

"Ele saiu da pista ao se defender, e ele se defendeu demais e cometeu um erro e, portanto, ganhou com isso".

"Ao mesmo tempo, por causa disso, eu tive que sair da pista. É impossível para as pessoas saberem se eu poderia ou não ter conseguido ir para a pista". "Portanto, não se pode administrar esse tipo de coisa".

A questão do ápice da curva

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Pierre Gasly, Alpine A524, Liam Lawson, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O fato das diretrizes estarem tão concentradas no que está acontecendo no ápice da curva significa que há um claro incentivo para garantir que você freie tarde, para que chegue primeiro, pois isso lhe dá muito mais direitos quanto ao espaço que precisa ser deixado na saída.

Mas, mesmo assim, os motoristas não estão convencidos de que tudo está sendo tratado igualmente. Por exemplo, Oscar Piastri não entendeu por que recebeu uma penalidade na corrida sprint por forçar a ultrapassagem de Pierre Gasly na Curva 12 em um momento quase idêntico ao que aconteceu entre Norris e Verstappen - e especialmente considerando que ele conseguiu permanecer na pista.

"Acho que se você olhar para a minha penalidade no sprint, foi basicamente uma cópia carbono de Max e Lando, mas eu fiquei na pista e recebi a penalidade", disse Piastri. "Então, não, não está muito claro, é difícil. Sim, é muito difícil".

"Sinto que, como pilotos, todos nós também temos interpretações diferentes do que achamos justo e do que não é, especialmente quando se trata de estar do lado de fora de outro piloto".

"Mas a diferença de 10 ou 20 centímetros pode ser a diferença entre você ter o direito ao espaço ou não ter o direito ao espaço. E, obviamente, para os comissários de bordo, que geralmente não dirigem muito um carro, é muito difícil julgar isso no momento, especialmente".

"Acho que o meu incidente e o de Lando e Max [na corrida] foram muito parecidos, com penalidades opostas. Portanto, tenho certeza de que teremos algumas perguntas".

O papel dos comissários de pista

Funcionários da FIA percorrem a pista, incluindo o comissário Derek Warwick Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

O outro problema que foi destacado pelo incidente entre Norris e Verstappen é que, mais uma vez, os comissários estão sujeitos a acusações de falta de consistência.

Os torcedores questionam a variabilidade das decisões, e os próprios pilotos não sabem ao certo por que, às vezes, as decisões são tomadas de maneiras diferentes para incidentes que parecem semelhantes.

O próprio Norris questionou por que foi penalizado por ultrapassar fora da pista em Austin, enquanto na Áustria, Verstappen não foi investigado, apesar de ter saído da pista para manter a liderança após uma manobra de seu rival da McLaren - que havia marcado para chegar ao ápice primeiro.

"As regras parecem mudar, porque sinto que é bastante inconsistente, digamos, com o que aconteceu na Áustria, onde Max não recebeu uma penalidade e saiu da pista e ganhou uma vantagem", disse o britânico. "Portanto, acho que há novamente uma inconsistência".

Essa inconsistência - e o fato de que a base das decisões não é explicada na íntegra - é ainda mais obscurecida pelo fato de que o painel de comissários de bordo costuma ser rotativo.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, em particular, sugere que a falta de consistência ao longo do ano é alimentada pelo fato de ele achar que nem todos os comissários de bordo operam no mesmo nível.

"Sempre haverá alguém feliz e outro insatisfeito, mas precisamos tentar entender se há certos padrões nas decisões dos comissários e se isso está relacionado a algumas situações", disse Wolff, que ficou furioso com o fato de Russell ter recebido uma penalidade por forçar a ultrapassagem de Valtteri Bottas.

"Todos estão correndo muito, mas, para mim, a decisão contra George foi inexplicável."

No caso de Russell, ele não cumpriu os critérios da diretriz ao chegar ao ápice à frente, o que significou que ele teve de dar espaço a Bottas por fora.

Se o britânico tivesse freado mais cedo e se concentrado mais em chegar ao ápice primeiro, independentemente de como ele iria organizar as coisas depois disso, ele teria escapado de uma sanção, pois a pista era efetivamente toda dele.

Wolff acrescentou: "Já vimos muitas dessas situações na Curva 12? Nenhum deles foi penalizado até George fazer isso".

Falando mais sobre a composição dos comissários, Wolff acrescentou: "Acho que há ótimos comissários, honestamente, ótimos comissários de bordo que estiveram no carro de corrida ou têm uma visão não tendenciosa das situações, fazendo o melhor que podem em um trabalho que é realmente difícil. E não devemos colocar todos na mesma categoria".

"Há algumas inconsistências, mas tenho certeza de que o presidente vai dar uma olhada nisso."

Será interessante se Austin for um gatilho para Mohammed Ben Sulayem analisar novamente o sistema e a maneira como as coisas são feitas, já que a F1 está nas manchetes mais uma vez por todos os motivos errados.

