Antes do GP dos Estados Unidos, Helmut Marko disse que Lando Norris era "mentalmente fraco" para disputar o título da Fórmula 1 contra Max Verstappen.

No entanto, Zak Brown e Andrea Stella concordam que esse comentário afeta diretamente a competição e a maneira como a saúde mental é tratada na categoria.

Inclusive, o CEO da McLaren afirmou que as colocações fizeram a F1 "retroceder 10 a 20 anos". Stella também defendeu Norris.

"Em primeiro lugar, eu diria que, emocionalmente, cada piloto é muito diferente, mas todos eles são excepcionais".

"Michael Schumacher, por exemplo, sempre pareceu muito confiante, mas, na verdade, sua confiança veio do trabalho com a equipe, do trabalho que fizeram juntos".

"Houve momentos em que ele [Michael Schumacher] não confiava nem um pouco em si mesmo".

"É evidente a atenção que tem sido dada aos problemas de saúde mental no esporte, especialmente nos últimos 10 anos. Ambos os pilotos, incluindo Lando, e a F1 estão fazendo algum trabalho e falando sobre isso. Estou orgulhoso disso".

"Mas aí você ouve o que Helmut disse e 20 anos de trabalho são destruídos em um único comentário".

"Acho que isso é muito mais sério do que os palavrões que os pilotos fazem", disparou o chefe da McLaren.

"Lando não precisa ser mais agressivo"

Muitos indicaram que Norris precisa ser mais agressivo caso queira continuar na disputa contra Max Verstappen no campeonato de 2024. No entanto, Stella não acredita que Lando precisa mudar a maneira como ele enfrenta os fins de semana.

"Eu não diria que Lando precisa ser mais agressivo. Acho que sempre que você tem esse tipo de duelo na pista, você aprende um pouco", disse, segundo o GPBlog.

"Não acho que Lando deva mudar. A maneira fundamental como ele faz esse tipo de ultrapassagem, em manobras de defesa, há alguns detalhes técnicos que possivelmente podem ser revistos".

Após todas as polêmicas do GP dos Estados Unidos e as tentativas falhas de Norris em ultrapassar Verstappen pela terceira colocação, Stella defendeu que, se o britânico tivesse mais algumas voltas, teria conseguido fazê-lo, mesmo com a punição.

Importante lembrar que o piloto da McLaren foi punido com cinco segundos após ultrapassar Verstappen por fora da pista. Os dois escaparam do traçado e, por esse motivo, a pena foi mais 'branda'.

"Acho que neste caso, se não fosse nesta volta, poderia ter sido na próxima. Lando teria sido bem-sucedido em suas manobras. Então, não acho que você precise mudar, se tornar agressivo com o risco de não terminar a corrida".

O chefe da equipe ainda defendeu que os comissários não deveriam ter interferido na disputa ao aplicar a sanção que tirou o terceiro lugar de Norris.

"Obviamente, Max tem muita experiência. Estamos falando de um piloto muito, muito capaz. Não estou desrespeitando isso. Max é excelente. E neste caso, a mensagem que a McLaren está dando é que não havia necessidade dos comissários interferirem na situação ou não sob a urgência de decidir durante a corrida".

