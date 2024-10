Max Verstappen busca o tetracampeonato consecutivo na McLaren tornou o MCL38 o carro mais rápido do grid, enquanto a Red Bull se encontra em queda livre, o que coloca Lando Norris como candidato à glória maior. busca o tetracampeonato consecutivo na Fórmula 1 em 2024, e parecia a caminho de um título fácil, com sete vitórias em 10 GPs. Mas o crescimento datornou oo carro mais rápido do grid, enquanto ase encontra em queda livre, o que colocacomo candidato à glória maior.

A equipe de Woking agora lidera a classificação dos construtores, tendo vencido quatro vezes desde o último triunfo de Verstappen, que aconteceu em junho no Circuito de Barcelona.

Houve oito GPs desde então e, nesse período, a liderança de Verstappen no campeonato diminuiu de 69 para 52 pontos, com Norris como seu adversário mais próximo. O piloto da McLaren venceu duas das últimas quatro corridas e está se preparando para conquistar seu primeiro título mundial - mas essa reviravolta na forma pode ter chegado tarde demais.

Então, quais são as diferentes combinações do campeonato e quando é a primeira vez que alguém pode conquistar o título?

Quais pilotos ainda podem vencer o título da F1 em 2024?

A temporada de 2024 da F1 tem seis GPs e três corridas sprint - Austin, Brasil e Catar - ainda pela frente, o que significa que ainda há 180 pontos disponíveis.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, e Max Verstappen, da Red Bull Racing, 2º colocado, se parabenizam no Parc Ferme Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Portanto, sete pilotos ainda podem matematicamente se tornar campeões em 2024, uma lista que vai de Verstappen até o sétimo colocado, George Russell, que tem um déficit de 176 pontos. Lewis Hamilton, companheiro de Russell na Mercedes, está 19 pontos à frente, em sexto, e o heptacampeão mundial está 16 pontos atrás do quinto colocado, Carlos Sainz.

Isso significa que o piloto da Ferrari está 141 pontos atrás de Verstappen. Portanto, é justo dizer que seria necessário um quase milagre para que Sainz, Hamilton ou Russell se tornem campeões.

No entanto, a partir do quarto colocado, a situação fica mais apertada: Oscar Piastri, da McLaren, está 94 pontos atrás de Verstappen e é o piloto com maior pontuação nas últimas seis etapas. Charles Leclerc , da Ferrari, é o terceiro colocado e está 86 pontos atrás de Verstappen, dois anos depois de ter travado uma luta fracassada pelo título contra o tricampeão.

Uma diferença tão grande significa que é improvável que Leclerc se torne campeão este ano, mas Norris está 34 pontos à frente dele e é, de fato, o único adversário de Verstappen.

Como Lando Norris pode se tornar campeão da F1 em 2024?

Norris precisa superar Verstappen em uma média de seis pontos em casa um dos seis GPs e três sprints restantes e para se tornar o campeão de F1 em 2024.

Lando Norris, equipe McLaren F1, 1ª posição, comemora na chegada ao Parc Ferme Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Se isso acontecer, o título será decidido no final da temporada em Abu Dhabi, mas o piloto da McLaren pode, é claro, conquistar o campeonato antes disso - por exemplo, se ele conquistar o máximo de pontos nas rodadas finais e Verstappen não pontuar.

Nesse cenário, Norris pode ser campeão após a corrida sprint do Catar, no penúltimo fim de semana da temporada. Coincidentemente, esse seria o segundo ano consecutivo em que o campeonato seria decidido após uma sprint, já que Verstappen conquistou seu terceiro título ao terminar em segundo lugar na corrida curta de Losail em 2023.

Situação EUA México Brasil Las Vegas Catar Abu Dhabi Pontos restantes 180 146 112 86 52 26 Pontos de Norris 279 313 339 373 407 433 Diferença de Verstappen para Norris Liderando por 52 Liderando por 18 Atrás por 8 Atrás por 42 Atrás por 76 Atrás por 102

Mas é altamente improvável que Verstappen não conquiste mais nenhum ponto nesta temporada, especialmente quando o GP da Austrália foi seu único fora do top 10 em 2024.

Portanto, se Norris vencer todas as corridas restantes, além de cada ponto de bônus de volta mais rápida, o piloto de 24 anos precisa que Verstappen termine em segundo lugar ou menos nos últimos seis GPs e não mais do que em terceiro nas sprints.

Portanto, a importância da sprint nunca foi tão grande. Isso porque, se o cenário acima acontecer, Norris será campeão por dois pontos, mas se Verstappen terminar em segundo lugar nas três sprints, além de ser P2 nos últimos seis GPs, o piloto holandês conquistará seu quarto título por um ponto.

No entanto, Norris tem apenas três vitórias nesta temporada, portanto, também não é realista esperar que ele vença todas as corridas restantes. Para manter uma média de seis pontos sobre Verstappen em cada corrida, Norris precisa que seu rival fique em quarto lugar ou menos em cada GP, caso o piloto da McLaren termine em segundo em todas elas.

Se Norris for o terceiro, Verstappen não poderá ír além da sexta posição, enquanto terminar em oitavo ou abaixo não será suficiente para o piloto da McLaren. Enquanto isso, para as sprints, Norris precisa, de forma realista, terminar entre os três primeiros, já que o quarto lugar vale apenas cinco pontos.

Se Norris tiver essa posição de chegada no GP... Então Verstappen deve ser Se Norris tiver essa posição de chegada na sprint... Então Verstappen deve ser 1º lugar 2º ou inferior 1º 7º ou menos 2o 4ª ou inferior 2ª 8ª ou inferior 3ª 6ª ou inferior 3ª 9ª ou inferior 4ª 7ª ou inferior 4ª 9ª ou inferior 5ª 8ª ou inferior 5ª 9ª ou inferior 6ª 9ª ou inferior 6ª 9ª ou inferior 7ª 11º ou inferior 7ª 9ª ou inferior 8ª 11ª ou inferior 8ª 9ª ou inferior 9ª 11ª ou inferior 9ª 9º ou inferior 10ª 11º ou inferior 10ª 9º ou inferior

Também há dúvidas se Norris conseguirá manter essa vantagem média de pontos. Nos últimos seis GPs, Verstappen marcou 76 pontos, em comparação com os 108 de seu rival, o que dá uma média de apenas 5,3 pontos por corrida a mais a favor de Norris.

Lando Norris, equipe McLaren F1 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Portanto, Verstappen ainda é o favorito para vencer o campeonato de 2024, especialmente porque ainda é plausível que Norris conquiste o máximo de pontos no restante da temporada e, mesmo assim, não conquiste o título.

Como Max Verstappen pode se tornar campeão mundial de F1 em 2024?

As contas para Verstappen se tornar campeão são muito mais simples, pois a contagem máxima de pontos que Norris pode terminar nesta temporada é 459 - apenas 128 a mais do que o total atual do holandês.

Portanto, 129 pontos nos próximos seis finais de semana de corrida são suficientes para Verstappen, o que equivale a aproximadamente cinco vitórias em GPs, mais alguns pontos nas sprints. Mas isso ainda não é muito realista, já que ele não vence há oito rodadas e só terminou no pódio três vezes durante esse período.

Nesse estágio, é mais um jogo de gato e rato para Verstappen garantir que ele não termine muito atrás de Norris, já que o MCL38 é muito superior. Essa meta de 129 também considera apenas a possibilidade de Norris marcar o máximo de pontos no restante da temporada, portanto, é claro que ela continuará a diminuir à medida que a temporada se aproxima do fim.

Se Verstappen também terminar acima de Norris em um GP, isso contribuirá muito para que o piloto da Red Bull se torne campeão. Ele também pode conquistar o título após a sprint do Catar, caso a diferença de pontos atual permaneça como está.

Mas esse não é o primeiro momento em que Verstappen pode se tornar tetracampeão mundial. Se o cenário altamente improvável acontecer, ou seja, se ele obtiver a pontuação máxima em cada um dos seis finais de semana restantes e Norris não conseguir ganhar mais nenhum ponto, Verstappen conquistará o título após a sprint no Brasil.

Situação EUA México Brasil Las Vegas Qatar Abu Dhabi Pontos restantes 180 146 112 86 52 26 Pontuação de Verstappen 331 365 391 417 451 477 Diferença para Norris 52 86 112 138 172 198

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!