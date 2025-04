Depois dos treinos livres no GP da Arábia Saudita da Fórmula 1, a McLaren segue sendo a equipe mais forte do grid, tendo liderado o TL2 e TL3 - mas ficando muito próximo de Pierre Gasly no TL1.

O time está 'assustando' seus rivais, mas precisa ter cuidado com as atualizações que foram levadas para Jeddah e aplicadas apenas no carro de Oscar Piastri.

Oscar Piastri foi o responsável pelas novidades, enquanto Lando Norris foi encarregado de executar uma versão do MCL39 padrão.

As novidades diziam respeito à traseira do monoposto papaia: a equipe de Rob Marshall entre as principais equipes é a única que não se limitou a fazer ajustes no carro para se adequar à rápida pista da cidade, mas introduziu uma evolução inicial para desenvolver o potencial do MCL39.

Andrea Stella deveria se preocupar com o fato de a "nova" McLaren confiada a Piastri ser mais lenta do que a "velha" que tinha Norris? Obviamente que não, porque ambas as soluções estavam à frente da concorrência e a diferença de 168 milésimos a favor do líder mundial por três pontos foi o resultado de um maior conhecimento do carro padrão, enquanto as novas soluções ainda podem precisar de algum trabalho de ajuste fino.

Quais foram as mudanças? A principal delas diz respeito ao difusor traseiro, que foi desenvolvido em uma tentativa de aumentar a força descendente total e continuar a reduzir a resistência da asa, para melhorar a velocidade máxima, que continua sendo um dos poucos, muito poucos pontos fracos. Na quilha, desapareceu a leve saliência que ainda era visível no Bahrein, para dar lugar a uma rampa central com um design contínuo na subida em direção à estrutura deformável.

McLaren MCL39: aqui estão as novas asas em prototipagem rápida no canto traseiro confiado a Piastri Fotos de: Filip Cleeren

Na busca por um melhor equilíbrio traseiro, o canto traseiro também foi alterado: além de a saída de ar quente do sistema de freio AP ter sido ligeiramente revisada, as aletas que geram downforce local também foram redesenhadas.

A McLaren é indiscutivelmente o carro de F1 com maior capacidade de impulso vertical sobre os pneus, oferecendo aos dois pilotos uma janela muito mais aberta de exploração dos compostos do que a concorrência, quanto mais alta a temperatura do asfalto. A questão para a terceira sessão de treinos livres é se será Norris quem adaptará seu MCL39 àquele com os desenvolvimentos, ou se Oscar abrirá mão das inovações para atender às escolhas de Lando.

A asa traseira levemente descarregada, com a qual a Mclaren começou os testes de inverno em Sakhir e que foi então arquivada para os quatro primeiros GPs da temporada, também foi revisitada: em Jeddah, uma pista urbana muito rápida, ela parecia boa.

Até agora, em Woking, eles não perderam o ritmo em suas escolhas para crescer.

