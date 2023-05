A Fórmula 1 fechou a sexta-feira na Flórida com o segundo treino livre para o GP de Miami. A sessão foi marcada por condições melhores de pista, após a dura falta de aderência vista no TL1. No final, Max Verstappen voou, sendo o único a marcar um tempo abaixo de 01min28s para garantir a ponta da sessão, à frente da dupla da Ferrari, com Carlos Sainz em segundo e Charles Leclerc em terceiro.

Completaram o top 10 desta sessão: Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon e Alex Albon.

No TL1, realizado mais cedo nesta sexta-feira, a Mercedes surpreendeu, fazendo uma dobradinha com George Russell à frente de Lewis Hamilton, enquanto Charles Leclerc foi o terceiro, com Max Verstappen em quarto e Carlos Sainz completando o top 5. O britânico da Mercedes foi o mais rápido com um tempo de 01min30s125.

Após os 15 minutos iniciais, Verstappen liderava com 01min29s380, 0s117 à frente de Leclerc, com Pérez, Russell e Ocon completando o top 5, enquanto Sainz era o sexto, com Hamilton e Alonso na sequência. Destes apenas o piloto da Alpine estava com pneus duros, enquanto os demais apostaram nos médios.

Na metade da sessão, os pneus macios já eram a norma, com as simulações de classificação rolando para entregar os melhores tempos do dia. Verstappen seguia na ponta, agora com 01min28s255, 0s060 à frente de Sainz, com Leclerc, Norris e Alonso completando o top 5, enquanto Hamilton era o sexto, Pérez o 11º e Russell em 17º.

Aos poucos, os pilotos foram trocando as simulações de classificação pelas de corrida, com tanque cheio e tempos mais rápidos. Nessa mudança, Verstappen seguia voando, com 01min27s930, 0s385 à frente de Sainz em segundo, com Leclerc em terceiro, a 0s468, Pérez em quarto (+0s489) e Alonso fechando o top 5 (+0s730). Hamilton era o sétimo e Russell o 15º;

A dez minutos do fim, a segunda bandeira vermelha da sexta-feira. Leclerc perdeu o ponto o controle do carro no meio da curva 7 e acabou batendo na barreira de proteção.

No final, deu Max Verstappen. O holandês 'respondeu" a Mercedes com voltas voadoras no TL2 para garantir a ponta da sessão e o melhor tempo do dia. Carlos Sainz foi o segundo e Charles Leclerc em terceiro. Completaram o top 10: Sergio Pérez, Fernando Alonso, Lando Norris, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon e Alex Albon.

A Fórmula 1 volta à pista de Miami no sábado para mais duas sessões: primeiro o TL3, às 13h30 e, na sequência, a classificação, que define o grid de largada da quinta etapa da temporada 2023, às 17h, ambos horário de Brasília, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

