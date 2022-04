Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel disse que o oitavo lugar que conquistou no GP da Emilia Romagna pela Aston Martin em Ímola foi “como uma vitória”, dada a performance de seu carro de Fórmula 1.

De 13º do grid, Vettel saltou para nono na primeira volta, ganhando mais uma posição quando Fernando Alonso abandonou.

O oitavo lugar do alemão e o 10º do companheiro de equipe Lance Stroll representam os primeiros pontos da Aston Martin em sua conturbada temporada de 2022.

"É como uma vitória", disse ele. “Temos que ser honestos, não somos os mais rápidos no momento. Acho que estamos praticamente do outro lado do pelotão. Mas hoje estivemos muito bem, o final de semana nos ajudou com as condições, conseguimos capitalizar."

“Acho que fizemos um ótimo trabalho ao pedir os pneus secos, e acho que todos os outros copiaram o que fizemos Então, sim, foi muito, muito bom."

“E, obviamente, sem chance de segurar Charles no final, ele é quatro segundos mais rápido, três segundos mais rápido. Se você nos dissesse que estamos lutando com uma Ferrari a quatro voltas da corrida, eu teria aceitado."

“Ainda é a oitava posição. Portanto, não é tão bom quanto vencer. Mas para ser honesto, eu fiz muitas corridas onde terminei no pódio e fiz corrida pior. Então estou muito feliz.”

Vettel enfatizou que o resultado foi alcançado com um carro sem ritmo e que ainda é difícil de pilotar.

“Tivemos um problema com a sensação de pilotagem. E conseguimos melhorar um pouco para esta corrida. Mas ainda é pouco", disse.

“Acho que se você observar a onboard, nosso carro é muito difícil de pilotar e mesmo nas retas, você precisa estar focado. Mas por isso é muito gostoso, muito doce ter o resultado hoje.”

Vettel reconheceu que um resultado de dois pontos foi um impulso oportuno para sua equipe, especialmente depois de um fim de semana difícil na Austrália, com quatro acidentes entre os dois pilotos.

"Muito importante. É duro, você trabalha pra caramba e quando você tem um bom pacote é fácil conseguir bons resultados. E, em seguida, trata-se de perfeição para entregar o resultado perfeito."

"Estou feliz pela equipe e bom por colocar os dois carros nos pontos", concluiu.

VÍDEO: Como definir a 'draga' de Hamilton no começo da F1 2022?

Podcast debate GP da Emilia Romagna, com vitória dominante de Verstappen

