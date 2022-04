Carregar reprodutor de áudio

O GP da Emilia Romagna trouxe uma cena emblemática para explicar os problemas vividos por Lewis Hamilton e a Mercedes. Próximo ao fim da corrida, o heptacampeão tomou uma volta do líder Max Verstappen, seu rival na luta pelo título da Fórmula 1 em 2021. E apesar de não ter ficado surpreso com isso, o holandês reforçou que não sente prazer nisso.

Essa foi a primeira vez desde o GP do México de 2017 que Hamilton tomou uma volta do vencedor. Ironicamente, ambos os casos aconteceram com Verstappen, mas com a diferença de que, na primeira prova, o britânico terminou o dia com o tetracampeonato garantido.

Já o holandês dominou o fim de semana, enquanto Hamilton não conseguiu avançar pelo grid, ficando preso atrás de Alex Albon e Pierre Gasly, e terminaria em 14º, se não fosse a punição de 5s a Esteban Ocon. Já a outra Mercedes, de George Russell, teve mais um dia sólido, terminando em quarto.

Como era de se esperar, a volta de Verstappen em Hamilton foi tema de perguntas ao atual campeão após a corrida.

"Na verdade eles têm sido lentos o tempo todo, então não é realmente uma surpresa. Mas não me sinto feliz ao dar volta em Lewis, é como as coisas são".

O holandês seguiu falando sobre o bom fim de semana da Red Bull, que conquistou 58 dos 59 pontos disponíveis.

"Foi um grande fim de semana para nós, e precisávamos disso, mas não esperávamos ter tanto sucesso. É um resultado incrível, não apenas fizemos uma dobradinha como também conquistamos o máximo de pontos com a volta mais rápida. A equipe não cometeu nenhum erro, foi um GP muito positivo para nós".

