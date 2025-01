Lewis Hamilton é um recordista nato, o piloto de Fórmula 1 é conhecido por ter alcançado diferentes marcas ao longo de sua carreira - entre McLaren e Mercedes e, pensando em sua estreia na Ferrari, o Motorsport.com reuniu as conquistas do heptacampeão.

202 pódios

Hamilton quebrou o recorde de maior número de pódios ao longo da carreira no GP da Espanha de 2020 - o qual venceu após liderar de ponta a ponta. Naquela etapa, o piloto conquistou seu 156° pódio, desbancando o número de Michael Schumacher.

Desde então, o piloto conquistou outros pódios, somando até a marca de 200 no GP da Hungria de 2024. O heptacampeão esteve no pódio ao vencer o GP da Bélgica e segundo lugar no GP de Las Vegas.

Além disso, Hamilton conquistou os seguintes recordes entre os 200 pódios:

Primeiro piloto a alcançar 200 pódios na F1;

Piloto com mais aparições no segundo lugar (56 GPs);

Único piloto com pódios em todas as temporadas (18 temporadas);

Piloto com mais pódios por uma mesma equipe (153 pódios pela Mercedes);

Piloto com mais pódios em um GP (14 em Silverstone).

Mais vitórias por uma única equipe

Hamilton chegou à Mercedes em 2013 e, desde então, conquistou 84 triunfos pela equipe desde sua primeira temporada. O recorde anterior também era de Schumacher pela Ferrari - tendo 72.

A marca foi quebrada pelo britânico no GP da Turquia de 2020, mesmo local onde o piloto conquistou seu sétimo título mundial. No total, o heptacampeão tem 105 vitórias desde sua estreia - 84 pela Mercedes e 21 pela McLaren.

Pole positions e voltas mais rápidas

A maior disputa em todas as categorias acontece entre Hamilton e Schumacher, isso porque os dois pilotos são os únicos que detém sete títulos na F1 e, por isso, dividem as listas.

O britânico, agora, detém o maior número de pole positions por uma mesma equipe, tendo conquistado 78 pela Mercedes - 20 a mais que Schumacher. Ao total, o heptacampeão tem 104 poles.

Hamilton também tem o maior número de voltas mais rápidas, tendo feito 55 ao longo de sua carreira. Michael é vice-líder com 53.

Mais corridas pela mesma equipe

Em 2024, Hamilton finalizou sua 12ª temporada pela Mercedes e, desde sua chegada, disputou 245 corridas pela equipe, um recorde que o isola bastante de outros competidores.

No entanto, Max Verstappen é o vice-líder nessa conquista, tendo corrida 185 provas em nove anos pela Red Bull.

Longevidade

Ao vencer o GP da Grã-Bretanha em 2024, Hamilton atingiu uma nova marca: primeiro piloto a vencer uma etapa após seu 300° GP. Naquele momento, ele tinha 39 anos e 182 dias.

Ele quebrou seu próprio recorde ao herdar a vitória de George Russell no GP da Bélgica, renovando o recorde com 39 anos e 203 dias.

No entanto, o recorde pertence a Luigi Fagioli, que venceu o GP da França aos 53 anos, em 1951.

Mais vitórias em casa

Hamilton venceu exatas nove vezes em Silverstone e nenhum outro piloto se equipara ao longo da história. Só pela Mercedes, o heptacampeão subiu ao degrau mais alto oito vezes.

Títulos

Atualmente, o heptacampeão divide o posto de sete títulos com Michael Schumacher, mas o britânico quebra o recorde ao conquistar seis só pela Mercedes entre 2014 e 2020.

Hamilton só deixou passar o campeonato de 2016, quando Nico Rosberg conquistou o título pela equipe alemã.

Schumacher venceu apenas quatro vezes seguidas pela Ferrari entre 2000 e 2004, atualmente, divide o posto com Max Verstappen - que venceu entre 2021 e 2024 pela Red Bull.

Postagem mais curtida sobre F1

A primeira foto de Hamilton na Ferrari quebrou um novo recorde no Instagram: postagem mais curtida relacionada à F1.

O registro tirado em Maranello mostrar o piloto usando um sobretudo ao lado de uma F40, celebrando sua chegada à equipe em 2025. Nas primeiras 24 horas, a postagem somou 4.8 milhões de curtida, tendo 200 mil a mais que a celebração de Charles Leclerc após vencer o GP de Monza.

No momento, a foto tem 5.6 milhões de curtidas.

