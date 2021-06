Após renovar o contrato com a McLaren por múltiplas temporadas, Lando Norris quer começar a explorar as possibilidades que isso pode lhe oferecer para além da Fórmula 1, expressando seu desejo de disputar as 500 Milhas de Indianápolis no futuro.

Quando a F1 foi criada, as 500 Milhas tinham um lugar privilegiado no calendário, sendo o único evento fora da Europa nos primeiros anos. Mas, devido ao fato de manter seu próprio regulamento, apenas alguns pilotos disputaram a prova entre 1950 e 1960.

Ocasionalmente, ex e futuros pilotos da F1 tentam a sorte no Indianápolis Motor Speedway. Mas esse efeito havia passado por alguns anos, até a participação de Fernando Alonso em 2017.

Embora não tenha obtido sucesso até então, sendo a parte faltante para completar a Tríplice Coroa do Automobilismo, outros pilotos da F1 têm como desejo seguir os passos do espanhol, e Lando Norris já disse que quer integrar essa lista.

"Eu assisto [as 500 Milhas] e as corridas da Indy sempre que possível", disse Norris à revista Racer. "Não é algo que busco agora, prefiro focar na F1, mas penso sobre isso. Adoraria participar, mas não no momento".

Como parte da Tríplice Coroa, as comparações com o GP de Mônaco acabam sendo inevitáveis. Terceiro colocado na última edição da prova no Principado, fala sobre as duas corridas.

"Prefiro ganhar um campeonato do que vencer em Mônaco. Porque se você começa na pole e segue na liderança após a primeira curva, a vitória é quase garantida. O que torna Mônaco tão especial é a sua história. Não sou um grande entusiasta da história [do esporte], mas você quer vencer simplesmente porque é Mônaco".

"Na Indy, você precisa fazer algo mais incrível para vencer, com a estratégia [gestão de] combustível e tudo que vem junto. Acho que as 500 Milhas são um evento de maior prestígio, pelo qual as pessoas ficam ansiosas. É uma corrida tão única e tão diferente de tudo que você costuma ver. Então é algo que gostaria de fazer".

