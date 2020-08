Em meio às especulações sobre ida para a Racing Point em 2021, Sebastian Vettel explicou a carona com o chefe de equipe do time inglês, Otmar Szafnauer, após o GP da Grã-Bretanha, disputado no último domingo (02), em Silverstone.

Após a Ferrari optar por não renovar o contrato de Vettel, o tetracampeão mundial de F1 confirmou no mês passado que está tendo “conversas soltas” com a Racing Point sobre um lugar na equipe para a temporada que vem – quando será renomeada para Aston Martin.

O cenário mais provável é que Vettel substituiria Sergio Pérez, já que o pai de Lance Stroll, companheiro de equipe do mexicano atualmente, é o dono da equipe.

Mais cedo nesta semana, o fotógrafo de F1 Mark Sutton revelou no Instagram que viu Vettel entrar em um carro com Szafnauer após a corrida do último domingo em Silverstone.

Vettel foi questionado sobre a veracidade da história em Silverstone, antes do GP de Aniversário de 70 anos da F1 deste final de semana, e confirmou que era verdade.

“Está correto, estávamos indo ao posto de gasolina”, disse Vettel. “Após o posto de gasolina, ele ia para casa e eu continuei indo para algum outro lugar”.

“Era um carro legal, é uma Ferrari Pista. E eu lembro que anos atrás ele estava falando sobre o carro, agora ele obviamente tem um, e disse que estava ficando sem combustível. Eu disse: 'Bem, para onde você está indo?’ E estávamos seguindo na mesma direção”.

“Eu estava indo com ele até o posto de gasolina e depois para algum outro lugar”.

Vettel disse que ele e Szafnauer estavam usando máscaras, portanto seguindo os protocolos da FIA para os eventos fechados dos GPs, já que não estavam se distanciando socialmente. No entanto, o alemão disse que achou “estranho” que as pessoas estavam presumindo muita coisa sobre a carona.

“As pessoas fazem barulho sobre tudo e isso, na verdade, eu não vejo o ponto”, disse Vettel. “Eu não vejo notícia naquilo. Mas OK, tudo bem”.

Szafnauer tem enfatizado que a Racing Point tem dois pilotos sob contrato para o ano que vem, afastando questões sobre a contratação de Vettel, mas disse que ambos são amigos há muitos anos. Vettel também repetiu que não está com pressa para finalizar seus planos futuros.

“Não tem nada da minha parte, nenhuma notícia e nada para anunciar”, disse Vettel. “Quero dizer, eu conheço o Otmar há muito tempo e já estive em seu carro anteriormente, mas ninguém estava interessado”.

"Nós nos conhecemos há muito tempo. Então, falar com as pessoas que você conhece não é incomum. Eu tenho muitas possibilidades, talvez não tantas na Fórmula 1, como você pode fazer as contas e ver quais assentos estão ocupados".

“Mas acho que, como sempre mencionei, a coisa mais importante é que estou feliz com minha escolha e o tempo dirá qual é a escolha, e depois partirá daí. Portanto, não estou muito estressado com isso”, completou.

