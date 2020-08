Ferrari, McLaren e Renault confirmam que vão apelar sobre decisão da FIA no caso Racing Point

A novela dos dutos de freios da Racing Point, que parecia ter terminado na manhã desta sexta-feira com o veredito da FIA, vai continuar. Após a multa de € 400 mil e a redução de 15 pontos no mundial de construtores da equipe inglesa, outros times, e não só a Renault, não gostaram da punição.

A Ferrari confirmou já nesta noite britânica que deve entrar com um recurso sobre o que foi definido, por acreditar que a penalização foi muito branda, além de permitir que os dutos continuem sendo usados para o restante da temporada. Na sequência, McLaren e Renault também confirmaram que farão o mesmo.

“Podemos confirmar que acabamos de declarar nossa intenção de apelar contra a decisão dos Comissários da FIA sobre a Racing Point”, diz o curto comunicado da escuderia italiana.

“Acreditamos que os regulamentos são claros o suficiente. Olhando para frente, é algo que precisamos esclarecer”, disse Mattia Binotto, chefe da Ferrari.

“Não acho que o veredito de hoje seja suficiente, porque novamente é apenas relativo aos dutos de freio, mas não de todo o conceito.”

"Como Zak (Brown - dirigente da McLaren) disse, acho que é apenas a ponta do iceberg, mas há muito o que discutir mais adiante."

