Novo piloto da Aston Martin para a temporada 2021 da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel, ex-Ferrari e Red Bull, afirmou que precisa conhecer melhor sua equipe e entender melhor as características de direção do AMR21.

O 'diagnóstico' do tetracampeão mundial vem após os testes de pré-temporada, realizados no último fim de semana, no Bahrein. Depois das atividades de pista em Sakhir, Vettel falou sobre as principais áreas nas quais sente que ainda há ganhos a serem feitos.

“É preciso conhecer as pessoas, pois uma coisa é entender o que elas querem dizer, obviamente, e são muitos aspectos diferentes para falar sobre o carro. E a direção é diferente, porque é uma unidade diferente."

"Obviamente, todo carro de F1 tem direção hidráulica, mas toda direção hidráulica é configurada de forma diferente e dá impressão diferente porque, em última análise, quando você pilota, tem o volante em suas mãos e esse é o feedback que você recebe."

Além disso, outro desafio para Vettel é se adaptar ao conceito do carro da Aston Martin, que tem um baixo rake, completamente diferente dos modelos de alto rake que o alemão guiou na Ferrari e na Red Bull. Sem contar a adaptação à unidade de potência da Mercedes.

"O carro tem uma filosofia diferente", disse o tetracampeão. “É uma equipe diferente, é um carro diferente, por isso requer uma condução um pouco diferente. Sem entrar em detalhes, porque não acho justo comparar em público, mas naturalmente essas coisas são diferentes e demoram um pouco para se ajustar. É um ambiente diferente dentro do carro também, em termos de conforto", explicou o piloto.

"Os pedais estão um pouco diferentes e o assento é um pouco diferente. Portanto, são algumas coisas pequenas, mas o efeito cumulativo de todas essas coisas juntas é grande", ponderou o novo companheiro do canadense Lance Stroll.

"Mas tem sido muito interessante para mim", disse Vettel. "Não é como se houvesse 'só' uma coisa. Não é como se tivesse um carro com rake alto e você simplesmente largasse o rake. Não é assim. É muito mais complexo. Há muito mais elementos que precisam ser reunidos."

